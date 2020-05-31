с чего всё началось

Этот корабль, созданный людьми, для людей, и человечество может гордиться этим достижением. Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь.

США в субботу осуществили первый за почти десятилетие самостоятельный пилотируемый старт: принадлежащий частной компании SpaceX корабль Crew Dragon вышел на орбиту и движется к Международной космической станции.

Общество Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,3K

Шоу-бизнес Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс. 748

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Единоборства Антонина Шевченко проиграла Чукагян на турнире UFC on ESPN 9 Представительница Киргизии Антонина Шевченко проиграла американке Кэтлин Чукагян на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) on ESPN 9.

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