Космос

РИА НовостиРИА НовостиЗапуск Crew Dragon: частная SpaceX вернула США в пилотируемый космос

США в субботу осуществили первый за почти десятилетие самостоятельный пилотируемый старт: принадлежащий частной компании SpaceX корабль Crew Dragon вышел на орбиту и движется к Международной космической станции.
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Илон Маск
Этот корабль, созданный людьми, для людей, и человечество может гордиться этим достижением. Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь.
— Илон Маск, американский инженерFreeNews-Volga 01:19
с чего всё началось
Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен, которые отправились в космос на американском корабле Crew Dragon, сняли скафандры и готовятся к ручному пилотированию, сообщает NASA
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Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

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Представительница Киргизии Антонина Шевченко проиграла американке Кэтлин Чукагян на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) on ESPN 9.
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Bethesda начала бесплатно раздавать игру Arx Fatalis студии Arkane

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Общество

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Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
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Мощности газопровода «Ямал — Европа» на 28 мая не забронированы

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Американский многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development. Предназначен для доставки экипажа до 4 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
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