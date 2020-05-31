Космос
РИА НовостиЗапуск Crew Dragon: частная SpaceX вернула США в пилотируемый космос
США в субботу осуществили первый за почти десятилетие самостоятельный пилотируемый старт: принадлежащий частной компании SpaceX корабль Crew Dragon вышел на орбиту и движется к Международной космической станции.
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Этот корабль, созданный людьми, для людей, и человечество может гордиться этим достижением. Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь.
— Илон Маск, американский инженерFreeNews-Volga 01:19
с чего всё началось
Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен, которые отправились в космос на американском корабле Crew Dragon, сняли скафандры и готовятся к ручному пилотированию, сообщает NASA.Газета.Ruвчера в 18:59
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