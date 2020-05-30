Космос

КоммерсантъКоммерсантъЗапуск Crew Dragon может быть вновь перенесен

Решение о запуске Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска пока еще не принято, сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн. Запланированный на сегодня, 30 мая, запуск может быть в очередной раз перенесен из-за погодных условий.
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