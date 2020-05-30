Космос

Газета.RuГазета.RuЗапуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий. Впервые с 2011 года космонавты NASA должны были полететь на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском "Союзе".
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