Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что решение о запуске Crew Dragon компании SpaceX еще не принято. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Так, запланированный на 30 мая запуск может быть очередной раз перенесен из-за погоды.

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

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