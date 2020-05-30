Космос

КоммерсантъКоммерсантъЗапуск Crew Dragon может быть вновь перенесен

Решение о запуске Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска пока еще не принято, сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн. Запланированный на сегодня, 30 мая, запуск может быть в очередной раз перенесен из-за погодных условий.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

NASA не приняло окончательное решение по запуску Crew Dragon 30 мая

ТАССвчера в 21:18

В NASA не смогли определиться со стартом пилотируемого корабля SpaceX

РБКвчера в 22:26

Трамп посетит вторую попытку запуска SpaceX в субботу

РИА Новостивчера в 23:08

В NASA рассказали о возможном переносе запуска корабля Crew Dragon

Москва 24вчера в 21:54

Трамп посетит Флориду в день повторного запуска ракеты компании SpaceХ

Газета.Ruвчера в 22:54

Запуск американского пилотируемого корабля могут перенести на июнь

Вести.Ruвчера в 20:15

В NASA оценили шансы на благоприятную погоду для запуска Crew Dragon 30 мая

Известиявчера в 13:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Политика

Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа

Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
243
Здоровье

Санатории в трети муниципалитетов Кубани возобновят работу с 1 июня

Санаторно-курортные организации в 15 из 44 муниципалитетов Краснодарского края смогут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии с 1 июня.
ТАСС 04:06
1,1K
Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки на получение МРОТ

Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
485
Здоровье

Врач назвала фактор, влияющий на силу второй волны коронавируса

Москва, 30 мая 2020, 10:17 — REGNUM На силу второй волны коронавируса повлияет наличие или отсутствие вакцины, заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.
REGNUM 03:17
39
Общество

Журнал Forbes исключил Кайли Дженнер из списка миллиардеров

Журнал Forbes исключил американскую телезвезду и предпринимательницу Кайли Дженнер из списка женщин-миллиардеров.
МИР 24 вчера в 19:52
5
Общество

В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

РИА Новости вчера в 18:57
658
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
2,1K
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
56
Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи

В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса.
РБК 02:21
8
Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
684
Политика

Путин объявил 24 июня выходным днем

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru вчера в 13:26
3K
Общество

Отличившимся в борьбе с COVID-19 медикам вручат награды

Как пояснили в пресс-службе Минздрава, это будут ведомственные награды для медиков, отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Известия 03:27
2
Футбол

Футбольный тренер Юрий Калитвинцев ответил на обвинения известного телеведущего Владимира Соловьева

Бывший тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев ответил на обвинения со стороны телеведущего Владимира Соловьева.
Спорт-Экспресс вчера в 12:57
Происшествия

Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео

Появилось видео с камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент нападения вооруженных преступников на инкассаторов в Красноярске.
Российская газета 03:28
569
Футбол

Глушаков после сезона покинет «Ахмат»

Pravda.Ru вчера в 10:08
2
Политика

Кравчук назвал единственный способ остановить «агрессию России»

Первый президент Украины Леонид Кравчук подверг критике политику европейских стран в отношении России.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
1,7K
Происшествия

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
516
Общество

Еще 3599 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве

Эхо Москвы 02:54
16
Общество

В России за сутки зафиксировали 8952 случая коронавируса

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России в течение суток подтверждёно 8952 случая коронавируса.
RT на русском 03:38
70
Космос

Ближайшая экзопланета оказалась еще больше похожей на Землю

О существовании планеты Проксима Центавра b астрономы догадались еще в 2013, а подтвердили ее наличие в 2016 благодаря спектрографу HARPS Европейского космического агентства.
Хайтек+ вчера в 10:11
4
Футбол

Курский «Авангард» отказался отпускать Ковалёва в «Ростов»

В субботу, 30 мая, «Championat.com» сообщил, что футбольный клуб РПЛ «Ростов» предпринял несколько попыток приобрести защитника курского «Авангарда» Константина Ковалёва.
ГЛАС.RU 03:24
Общество

В России за сутки выявлено 8952 новых случаев COVID-19

Всего в мире зафиксировано 5931963 новых случая заражения COVID-19. Выздоровели от болезни почти два с половиной миллиона человек.
ФедералПресс 03:59
Политика

США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
2
Транспорт

Петербуржцы за день активировали 21 тысячу льготных проездных

С 29 мая по 30 июня пассажиры льготных категорий могут автоматически активировать восстановленный ресурс своих проездных, чтобы начать пользоваться ими уже с 1 июня.
78.ru 00:45
135
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Газета.Ru вчера в 12:17
828
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
5,2K
Единоборства

Глава UFC ответил на обвинения Джонса во лжи

Газета.Ru 03:59
Шоу-бизнес

Валерия рассказала о «дебильной аудитории»

Певица Валерия в телефонном разговоре с коллегой Анитой Цой в развлекательном YouTube-шоу Comment Out заявила о "дебильной аудитории".
РИА Новости вчера в 21:23
350
Общество

Профессор РАН предостерег от самолечения коронавируса

В начале апреля Минздрав сообщил о распространении в социальных сетях информации о якобы положительном эффекте некоторых лекарств против коронавируса и призвал не заниматься самолечением.
РБК 03:29
57
Здоровье

Алтайский Минздрав опроверг данные о сокращении врачей-травматологов

Алтайская правда 02:00
14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Dragon 2
Космический аппарат
Американский многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development. Предназначен для доставки экипажа до 4 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное