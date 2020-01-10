Опубликовано видео момента пуска гиперзвуковой ракеты в ходе совместных учений Черноморского и Северного флотов. Совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб прошло в Черном море под руководством главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова.

с чего всё началось

В СМИ появилось видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал". Она была испытана в ходе совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море, которые состоялись накануне. За ходом этих испытаний следили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео

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