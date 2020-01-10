Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЗапуск «Кинжала» в Черном море показали на видео

В СМИ появилось видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал". Она была испытана в ходе совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море, которые состоялись накануне. За ходом этих испытаний следили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.
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с чего всё началось

МиГ-31К выполнил боевую стрельбу «Кинжалом»: видео

Опубликовано видео момента пуска гиперзвуковой ракеты в ходе совместных учений Черноморского и Северного флотов. Совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб прошло в Черном море под руководством главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова.
ТК Звездавчера в 21:00

Подробнее о событии

Опубликовано видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Чёрном море

RT на русском01:30

Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях Северного и Черноморского флотов

ТАСС01:29

Путин наблюдал за ракетными стрельбами на учениях двух флотов на Черном море

Интерфакс - Россиявчера в 06:38

Ракетный залп: в Черном море прошли масштабные учения ВМФ

Российская газета00:48

Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море

РБКвчера в 23:35

Безупречная точность: момент попадания «Калибра» по мишени

ТК Звезда00:00

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море

РИА Новости00:37
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Гиперзвуковой «Кинжал» ударил над Черным морем. Видео

Вести.UZвчера в 23:39
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
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На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости вчера в 10:06
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Вратарь «Нэшвилла» Ринне забил гол в матче с «Чикаго»

Metaratings 00:15
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Армия и оружие

Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью 2020 года

Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года.
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Стали известны некоторые доходы, освобожденные от налогов в 2020 году

С 1 января 2020 года россиян освободили от уплаты некоторых видов налога на доход физических лиц (НДФЛ).
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Армия и оружие

В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

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Один из создателей World of Tanks решил основать политическую партию

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Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных

Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
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Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд

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Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
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Цены на автомобили в России продолжают расти

Напомним, с 1 января в России выросли цены на модельный ряд LADA, отдельные модели которой подорожали почти на 4%.
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FT узнала о планах Лондона ввести санкции за нарушение прав человека

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Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
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