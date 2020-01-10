Армия и оружие
Газета.RuЗапуск «Кинжала» в Черном море показали на видео
В СМИ появилось видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал". Она была испытана в ходе совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море, которые состоялись накануне. За ходом этих испытаний следили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.
Читать в источнике
Оценить774
с чего всё началось
Опубликовано видео момента пуска гиперзвуковой ракеты в ходе совместных учений Черноморского и Северного флотов. Совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб прошло в Черном море под руководством главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова.ТК Звездавчера в 21:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин наблюдал за ракетными стрельбами на учениях двух флотов на Черном море
Интерфакс - Россиявчера в 06:38
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ
9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий.
Политика
Российский МИД прокомментировал акции протеста в Абхазии
Россия расценивает происходящие события в Абхазии как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в стране в рамках правового поля, сообщили в пятницу в МИД РФ.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Хоккей
Вратарь «Нэшвилла» Ринне забил гол в матче с «Чикаго»
Здоровье
В Коми продолжаются рейды по выявлению фактов продажи снюсов в торговых точках
В Коми отмечается рост распространения и потребления среди несовершеннолетних никотиносодержащей продукции-аналога, запрещенного в Российской Федерации, – снюса, сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью 2020 года
Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года.
Экономика
Стали известны некоторые доходы, освобожденные от налогов в 2020 году
С 1 января 2020 года россиян освободили от уплаты некоторых видов налога на доход физических лиц (НДФЛ).
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд
Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Кино
Джуд Лоу отрицает оскорбление католиков в «Молодом папе»
Происшествия
Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
Авто
Цены на автомобили в России продолжают расти
Напомним, с 1 января в России выросли цены на модельный ряд LADA, отдельные модели которой подорожали почти на 4%.
Футбол
Руководство «Зенита» высказалось о переходе Кокорина в «Фейеноорд»
Экономика
Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды, обуви и аксессуаров, сокращение произошло на 9%, до 2,27 трлн рублей.
Политика
FT узнала о планах Лондона ввести санкции за нарушение прав человека
Великобритания после выхода из Евросоюза намерена ввести санкции против физических лиц за нарушение ими прав человека, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Кино
В сети появились первые фото Паттинсона в роли Бэтмена
В Twitter опубликованы первые фотографии со съемочной площадки нового фильма "Бэтмен" в Лондоне.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Происшествия