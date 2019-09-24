Космос
ДождьЗапуск «Протона-М» перенесли на неопределенный срок
Запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутником связи Eutelsat, запланированный на 30 сентября, отложен из-за необходимости дополнительных испытаний разгонного блока. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
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"Роскосмос" перенес назначенный на 30 сентября пуск ракеты-носителя "Протон-М" с коммерческими спутниками на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.РИА Новости01:23
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