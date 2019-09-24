"Роскосмос" перенес назначенный на 30 сентября пуск ракеты-носителя "Протон-М" с коммерческими спутниками на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

с чего всё началось

Роскосмос отложил запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками связи на неопределенный срок. Он был запланирован на 30 сентября, передает ОТР.

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