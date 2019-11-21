Политика
Lenta.ruЗапуск «Северного потока-2» перенесли
«В середине следующего года», — проинформировал Козак, не уточнив, в каком именно месяце это произойдет. Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
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Может быть, и в этом году будут стараться сделать. В зависимости от графика реализации этого проекта, посмотрим, как сейчас будет восстановлено продолжение строительства и дальше скорости достройки, различные вопросы, касающиеся пусконаладки, заполнения трубы.
— Александр Новак, российский политикИнтерфакс 05:44
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Общество
Космонавт объяснил редкие полеты россиянок в космос менструациями
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что россиянки редко летают в космос, так как созданные требования к работе ориентированы на мужчин.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Общество
Введение новых правил медосмотра для водителей отложили
«С учётом обеспокоенности граждан Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей», — сообщил Олег Салагай (орфография и пунктуация автора сохранены).
Культура
Максим Фадеев хотел покончить с собой, лишившись слуха
В рамках своего документального фильма Максим сделал откровенное признание: в свое время он вполне серьезно рассуждал о том, чтобы свести счёты с жизнью.
Политика
Трамп предложил Apple участие в создании 5G в США
Глава государства предложил ему принять участие в создании 5G на территории страны.
Наука
Истинные кристаллы времени описали российские физики
Физики из российского Университета ИТМО смогли разработать теоретическую модель, в которой истинные кристаллы времени представимы, и описали её в статье для Physical Review Letters.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Происшествия
Суд рассмотрит иск к ЧОП после стрельбы в благовещенском колледже
Арбитражный суд Амурской области 10 декабря начнет рассматривать иск прокурора Благовещенска о привлечении к административной ответственности охранной компании "Сириус-А" после стрельбы в Амурском колледже, сообщает суд.
Экономика
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Единоборства
Глава WBC раскритиковал Сергея Ковалёва
Маурисио Сулейман, являющийся главой WBC, подверг жёсткой критике российского боксёра Сергея Ковалёва.
Футбол
«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Политика
В МИД Белоруссии оценили налаживание связей с США
Замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко заявил, что политическая воля в США и Белоруссии для улучшения отношений есть, но прорывов пока ждать не стоит.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший рейсом из Стамбула в Одессу, вечером 21 ноября совершил аварийную посадку в аэропорту прилета.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»
Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
Общество
Российский участник Детского Евровидения выписан из больницы
Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак выписан из польской больницы.
Экономика
Прибавка будет. В новом году вырастут выплаты работающим пенсионерам
Правда, совсем без прибавки в следующем году работающие пенсионеры не останутся.
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Политика
Парубий и Пашинский ушли в «Несознанку»
«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу», - так в нескольких словах можно охарактеризовать те показания, которые бывшие руководители Майдана Андрей Парубий и Сергей Пашинский дали 21 февраля на заседании Святошинского суда в Киеве по делу пяти бывших сотрудников «Беркута», которых обвиняют в убийствах протестующих в феврале 2014 года.
Культура
Вышел сериал «Ничто не случается дважды»
На Первом канале стартовал украинский сериал «Ничто не случается дважды». Премьера многосерийного фильма состоялась 18 ноября.
Шоу-бизнес
Лобода показала подписчикам идеальный шпагат
В комментариях многочисленные подписчики восхитились длинными ногами и подтянутой формой исполнительницы, а некоторые не преминули сравнить со скандальной балериной Анастасией Волочковой.
Футбол
Тухель рассказал, как на Неймаре отразилась поездка в Мадрид
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель признался, что с огорчением воспринял известие о поездке нападающего Неймара в Мадрид, однако бразилец после возвращения во Францию с хорошим настроением работал на тренировке.
Теннис
Сборная России сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал розыгрыша Кубка Дэвиса по теннису, где встретится с командой Сербии.
Происшествия
Младенец умер в Томаринском районе
Утром 21 ноября в Холмский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в Томари) СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в Красногорске умер четырехмесячный ребенок.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
Кино
Уморительно смешной сиквел: Первая реакция на «Джуманджи: Новый уровень»
Первые зрители уже успели посмотреть приключенческую картину «Джуманджи: Новый уровень» и с радостью докладывают, что в декабре в кинотеатрах появится смешное и интересное кино.