Политика

Lenta.ruLenta.ruЗапуск «Северного потока-2» перенесли

«В середине следующего года», — проинформировал Козак, не уточнив, в каком именно месяце это произойдет. Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
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Александр Новак
Может быть, и в этом году будут стараться сделать. В зависимости от графика реализации этого проекта, посмотрим, как сейчас будет восстановлено продолжение строительства и дальше скорости достройки, различные вопросы, касающиеся пусконаладки, заполнения трубы.
— Александр Новак, российский политикИнтерфакс 05:44

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