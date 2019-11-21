На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

с чего всё началось

Может быть, и в этом году будут стараться сделать. В зависимости от графика реализации этого проекта, посмотрим, как сейчас будет восстановлено продолжение строительства и дальше скорости достройки, различные вопросы, касающиеся пусконаладки, заполнения трубы.

«В середине следующего года», — проинформировал Козак, не уточнив, в каком именно месяце это произойдет. Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.

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