Общество
Lenta.ruЗапуск «Северного потока-2» перенесли
«В середине следующего года», — проинформировал Козак, не уточнив, в каком именно месяце это произойдет. Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
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Может быть, и в этом году будут стараться сделать. В зависимости от графика реализации этого проекта, посмотрим, как сейчас будет восстановлено продолжение строительства и дальше скорости достройки, различные вопросы, касающиеся пусконаладки, заполнения трубы.
— Александр Новак, российский политикИнтерфакс 05:44
с чего всё началось
На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.ТАСС05:34
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В Министерстве здравоохранения приняли решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей.
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Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам
Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
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Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
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ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
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Автор обращения к президенту – член совета депутатов округа "Беговой" Зоя Андрианова – в интервью "Эху" объяснила претензии тем, что приют для бездомных хотят открыть в активно застраиваемом жилом квартале с детскими садами и школами.
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Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
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Источник газеты в сербских спецслужбах назвал ситуацию «попыткой подорвать российско-сербские отношения со стороны Запада».
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СК возбудил уголовное дело в отношении следователя, который устроил бытовой конфликт в Ростове-на-Дону.
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По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
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Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Кино
Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса получит продолжение
Общество
Директор центра наркологии имени Сербского подтвердила свое увольнение
Стоян Васев / ТАСС Директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко подтвердила сообщения о своем увольнении.
Политика
ФСБ ткнула Украину носом в пропавшие в Крыму унитазы
Украина, как капризная невестушка, продолжает выкрутасы даже после того, как корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» вернули ей из Крыма.
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Украинский защитник кипрского футбольного клуба «Анортосис» Евгений Селин рассказал, что отказался от перехода в самарские «Крылья Советов» в 2016 году из-за конфликта Украины с Россией.
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В четверг, 21 октября, криптовалюта Bitcoin подешевела до месячного минимума в $7944.
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После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии
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Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
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Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии
Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
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Донецкий «Шахтер» оштрафован за объявление на русском языке
Донецкий "Шахтер" оштрафован за объявление на русском языке, прозвучавшее во время матча 14-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо", передает "Футбол 24".
Происшествия
Нетрезвый полицейский устроил дебош в Пушкине
Сегодня, 21 ноября, в одном из дворов на Артиллерийской улице в Пушкине был замечен пьяный водитель, который, выйдя из машины, накинулся на двух взрослых и пытался придушить школьника.
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Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).