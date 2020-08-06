Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.

с чего всё началось

Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года.

Москва, 6 августа 2020, 09:54 — REGNUM Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург начнёт работать в 2026 году. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев. «Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года», — цитирует его слова ТАСС.

Запуск ВСМ Москва – Петербург запланирован на 2026 год

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