Транспорт

REGNUMREGNUMЗапуск ВСМ Москва – Петербург запланирован на 2026 год

Москва, 6 августа 2020, 09:54 — REGNUM Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург начнёт работать в 2026 году. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев. «Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года», — цитирует его слова ТАСС.
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Владимир Токарев
Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года.
— Владимир Токарев, российский политикREGNUM 02:41
с чего всё началось

Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.
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