Запуск ВСМ Москва – Петербург запланирован на 2026 год
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Запуск ВСМ Москва – Петербург запланирован на 2026 год
Москва, 6 августа 2020, 09:54 — REGNUM Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург начнёт работать в 2026 году. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев. «Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года», — цитирует его слова ТАСС.В источнике
Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года.
С чего всё началось
Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года
Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.
ТАСС01:05
Подробнее о событии
Названы сроки запуска поездов по высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург
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В Минтрансе рассказали, когда по скоростной магистрали Москва – Петербург пройдет первый поезд
Петербургский дневник01:17
Минтранс планирует пустить первый поезд по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года
Телеканал Санкт-Петербург03:26