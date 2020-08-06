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REGNUM
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Запуск ВСМ Москва – Петербург запланирован на 2026 год

Москва, 6 августа 2020, 09:54 — REGNUM Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург начнёт работать в 2026 году. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев. «Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года», — цитирует его слова ТАСС.В источнике
Владимир Токаревроссийский политик
Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года.
С чего всё началось
ТАСС

Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.
ТАСС01:05
Подробнее о событии
КП - Санкт-Петербург

Названы сроки запуска поездов по высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург

КП - Санкт-Петербург04:08
ТАСС

Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

ТАСС01:05
Фонтанка.Ру

Минтранс назвал срок запуска высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург

Фонтанка.Ру02:34
78.ru

В Минтрансе рассказали, когда первый поезд пройдёт по ВСМ Москва – Петербург

78.ru01:58
RT на русском

Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

RT на русском01:29
Петербургский дневник

В Минтрансе рассказали, когда по скоростной магистрали Москва – Петербург пройдет первый поезд

Петербургский дневник01:17
Телеканал Санкт-Петербург

Минтранс планирует пустить первый поезд по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

Телеканал Санкт-Петербург03:26

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
РИА Новости04:31
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Посол России и глава МИД Белоруссии обсудили отношения Москвы и Минска

Российский посол России в Минске Дмитрий Мезенцев обсудил с главой белорусского МИД Владимиром Макеем актуальные вопросы отношений Москвы и Минска, сообщила пресс-служба российской дипмиссии.
Взгляд.ру06:06

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания

Главу предвыборного штаба соперницы действующего белорусского лидера Александра Лукашенко Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили после задержания сотрудниками правоохранительных органов в Минске.
Lenta.ru06:14
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Орбакайте удивилась слухам о невозможности выступать в «Современнике»

Кристина Орбакайте, певица и актриса, опровергла слухи о том, что она не сможет больше выступать на сцене московского театра "Современник" из-за невозможности покинуть Соединенные Штаты.
Народные новости06:04
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета03:51
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Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии

В отношении Белоруссии идёт гибридная война, необходимо быть готовыми к «пакостям с любой стороны», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании.
RT на русском05:55
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Устроивший поножовщину в московском храме получил полтора года колонии

Басманный суд Москвы приговорил к полутора годам колонии общего режима мужчину, минувшей зимой ранившего двух человек в храме во время богослужения, сообщает в четверг столичная прокуратура.
РИА Новости03:49
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