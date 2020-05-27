Космос
Tochka ZренияЗапуск ракеты Маска Falcon 9 с космонавтами на борту отменён
Запуск был отменён в последний момент, космонавты уже находились на борту, и готовились отправиться на МКС. В ближайшее время, SpaceX начнет извлекать топливо из ракеты Falcon 9 а затем и астронавтов Роберта Бенкена и Дугласа Херли, которые находятся на борту корабля.
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Общество
Россельхознадзор подаст иск из-за сообщений о вымогательстве
В Россельхознадзоре опровергли информацию о якобы имевшем место вымогательстве денег у польской компании «Млековита» со стороны главы федеральной службы Сергея Данкверта.
RT на русском 07:47
Здоровье
В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур.
Двина Сегодня 06:30
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу в Германию остановлен
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов.
RT на русском 26 мая в 05:04
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Политика
Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России.
Piter.tv 01:42
Политика
Германия вызвала российского посла на разговор из-за хакера ГРУ
Посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД, чтобы поговорить о хакерской атаке на Бундестаг.
Lenta.ru 07:56
Авто
Появились фото обновленного Lada Largus FL
В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня вчера в 03:05
Энергетика
Оценены запасы нефти и газа в России
Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru вчера в 19:38
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
Происшествия
Бандиты по ошибке расстреляли российских школьников
В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего Алексея Назарова — члена организованной преступной группы (ОПГ) «Седьмовские», расстрелявшего по ошибке вместе с подельниками летом 2011 года автомобиль с российскими школьниками.
Lenta.ru 06:53
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
Политика
Песков рассказал, получит ли Зеленский приглашение на парад Победы
Приглашения на парад Победы, запланированный на 24 июня в Москве, будут возобновлены для лидеров стран СНГ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ФАН вчера в 08:04
Авто
Nissan объявил об уходе Datsun с российского авторынка
Руководство японского концерна Nissan сообщило о том, что бренд Datsun уходит с российского рынка, передает «Интерфакс».
BFM.ru 07:53
Авто
Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota
Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.
Новые автомобили вчера в 01:31
Общество
Собянин рассказал о правилах прогулки в Москве
Мослента вчера в 13:56
Кино
Создатели «Пацанов» представили два новых постера второго сезона
Popcornnews.ru 07:00
Политика
В Кремле прокомментировали данные о смертности медиков с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостоверными данные СМИ о якобы высокой смертности медиков от коронавируса в России.
RT на русском 06:13
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Шоу-бизнес
У хоккеиста Овечкина родился сын
Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
Технологии
Microsoft выпустила масштабное обновление Windows
В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.
Lenta.ru 05:48
Экономика
С августа накопительные пенсии повысят на 9,13%
Пенсионный фонд РФ заявил о повышении размера накопительных пенсий с 1 августа этого года на 9,13 процента.
ToDay News Ufa 26 мая в 06:31
Происшествия
Председателю СКР разрешили возбудить уголовные дела на шесть судей
Председателю СКР разрешили возбудить уголовные дела на шесть судей В среду высшая квалификационная коллегия судей (ВККС), рассмотрев ходатайства председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, дала согласие на привлечение к уголовной ответственности сразу нескольких служителей Фемиды.
Коммерсантъ вчера в 14:32
Здоровье
Минздрав объяснил, как вести статистику по коронавирусу
Выпущенные Минздравом РФ методические рекомендации по ведению статистики заболеваемости и смертности, связанной с коронавирусом, предназначены для руководителей медицинских организаций и их структурных подразделений, врачей всех клинических специальностей, врачей-патологоанатомов, судебно-медицинских экспертов и врачей-статистиков.
ИА Красная Весна вчера в 13:11
Общество
Власти Москвы анонсировали смягчение ограничений
Введенные в Москве ограничения могут быть смягчены в ближайшее время.
Российская газета 07:20
Экономика
Саратов просит губернатора помочь бизнесу и городскому бюджету
Саратовские депутаты приняли обращение к губернатору с предложениями по мерам господдержки предпринимателей, пострадавших из-за пандемии коронавируса, и просьбой оказать дополнительную финансовую помощь городу в связи с неисполнением доходной части бюджета.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:39
Происшествия
Дело экс-депутата Госдумы Волчека возбудили после прослушки бывшего замглавы АСВ
Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева возбудили после того, как оперативники прослушали их переговоры с бывшим заместителем главы АСВ Валерием Мирошниковым, сообщает РБК.
Накануне.Ru 03:36
Происшествия
Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте
Кронштадтский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Поликарпова, обвиняемого в надругательстве над захоронениями.
Интерфакс 07:44