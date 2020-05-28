Космос
BFM.ruЗапуск американских астронавтов отменен
NASA и фанаты космоса почти десять лет ждали этого события, который положит начало возвращению человека в космос на американских кораблях. Запуск SpaceX Crew Dragon продвигается вперед, несмотря на пандемию СOVID-19, которая закрыла как частные, так и государственные компании по всей территории США.
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Первый в истории запуск Crew Dragon с астронавтами перенесли на 30 мая
Комсомольская правдавчера в 16:22
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Общество
В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами
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Известия вчера в 05:56
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Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
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Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
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Рогозин объяснил, что стоит за идеей Маска бомбить Марс
Напомним, Маск предложил с помощью ядерной бомбардировки улучшить атмосферу Марса.
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Ведомости вчера в 11:46
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План спасения экономики России резко подорожал
План спасения и восстановления российской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, резко подорожал.
Lenta.ru вчера в 02:49
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Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России
Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
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Шнуров обозвал Пригожина матерным словом
Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 26 мая в 04:09
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Общество
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Омск, 27 мая 2020, 07:03 — REGNUM За минувшие сутки в Омской области коронавирус выявлен ещё у 42 человек, сообщили ИА REGNUM 27 мая в региональном минздраве.
REGNUM вчера в 00:03
Происшествия
Оперативники ФСБ задержали группировку гаишников за взятки на трассах
В Красноярском крае задержана группировка гаишников за получение взяток на трассе.
Lenta.ru вчера в 14:00
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Здоровье
Минздрав НСО: более 70% заболевших коронавирусом не носили маски
«Цифры подтверждают, что масочный режим необходим для противодействия распространению заболевания – более 70% заболевших не носили маски», – подчеркнул Константин Хальзов.
АиФ Новосибирск вчера в 06:22
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
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Обозреватели «Военно-промышленного» курьера заявили об отсутствии у подлодок проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» шансов нанести какой-либо урон противнику, поскольку они будут уничтожены еще на собственных прибережных базах.
ГЛАС.RU вчера в 02:44
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Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество
В Амурской области врач с коронавирусом приняла около 100 пациентов
RT на русском вчера в 23:17
Политика
Цукерберг прокомментировал ситуацию вокруг сообщения Трампа в Twitter
Глава Facebook Марк Цукерберг прокомментировал ситуацию вокруг сообщения американского президента Дональда Трампа в социальной сети Twitter, которое пометили как не соответствующее действительности.
RT на русском вчера в 22:04
Здоровье
В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи
Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
REGNUM вчера в 23:52
Баскетбол
РФБ решила не определять чемпиона страны по баскетболу
Исполком Российской федерации баскетбола решил не присуждать звание чемпиона России по итогам досрочно завершенного сезона.
Российская газета вчера в 05:40
Общество
Комарова продлила режим самоизоляции в ХМАО до 15 июня
Подписано соответствующее постановление Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о продлении режима обязательной самоизоляции.
Правда УрФО вчера в 14:40
Политика
Пушков поддержал назвавшего посла Украины «карликом» Шредера
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-канцлера Германии Герхард Шредер, назвавшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника «карликом».
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В Томске потушили пожар в пустом торговом центре
Пожарные в Томске рано утром в четверг потушили пожар, вспыхнувший в крупном торговом центре "Город" на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Томской области.
РИА Новости 00:13
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
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Российская газета вчера в 11:40
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Политика
В МИД России рассказали о секретной лаборатории США в Грузии
В МИД России рассказали о секретной лаборатории США в Грузии Все исследования в ней оплачиваются из Вашингтона.
Экспресс газета вчера в 16:23
Наука
Найден эффективный способ окончательно победить коронавирус
Результаты научной работы доказывают возможность разработки эффективных вакцин, которые окончательно победят пандемию коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 23:38
Общество
Треть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц
Неверящие в эпидемию Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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Предприятиям Алтайского края облегчили доступ к господдержке
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал новую редакцию постановления о стимулировании инвестиционной деятельности.
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