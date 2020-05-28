Космос

BFM.ruBFM.ruЗапуск американских астронавтов отменен

NASA и фанаты космоса почти десять лет ждали этого события, который положит начало возвращению человека в космос на американских кораблях. Запуск SpaceX Crew Dragon продвигается вперед, несмотря на пандемию СOVID-19, которая закрыла как частные, так и государственные компании по всей территории США.
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В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами

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План спасения и восстановления российской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, резко подорожал.
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Шнуров обозвал Пригожина матерным словом

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Общество

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МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
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Глава Facebook Марк Цукерберг прокомментировал ситуацию вокруг сообщения американского президента Дональда Трампа в социальной сети Twitter, которое пометили как не соответствующее действительности.
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Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
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Баскетбол

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Наука

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