Космос
Газета.RuСтарт ракеты Маска с американцами к МКС отложен
Расположенная в Калифорнии компания Маска SpaceX, основанная в 2002 году, впервые вошла в историю в 2012 году, когда стала первой частной фирмой, отправившей грузовой корабль к МКС. С той поры фирма запустила к МКС 21 грузовой корабль, и вот настало время пилотируемым полетам.
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Авто
Названа дата дебюта нового Volkswagen Nivus
Немецкая компания определилась с датой дебюта нового бюджетного кроссовера Nivus, который предназначен для стран Латинской Америки.
SpeedMe вчера в 05:05
Футбол
Продажа «Ньюкасла» может сорваться из-за связи саудитов с «пиратами»
Сделка по продаже английского футбольного клуба "Ньюкасл" консорциуму с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (The Public Investment Fund, PIF) может сорваться.
Вестник Кавказа 05:54
Политика
США готовят к отправке в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
Вашингтон, 26 мая 2020, 02:28 — REGNUM Вторую партию аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) Соединённые Штаты планируют отправить в Россию 26 мая, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в администрации американского президента.
REGNUM 25 мая в 19:28
Происшествия
Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела
По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
Политика
Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России
Некоторые западные страны пользуются пандемией коронавируса для наказания неугодных правительств путем запрета обращаться за помощью к России.
РБК 20:51
Хоккей
Неизвестно, хватит ли у ЦСКА денег на Капризова и Сорокина
Федерация надавит на КХЛ, после чего контракты игроков, которые не уехали в НХЛ, не будут учитываться под потолком в следующем сезоне.
ProstoProSport 05:30
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости 16:53
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Симферополь, 27 мая 2020, 21:52 — REGNUM Не вводить требования тестировать на коронавирус сотрудников курортной сферы и туристов в Крыму попросил федеральные власти РФ глава региона Сергей Аксёнов, сообщается в его паблике в Facebook 27 мая.
REGNUM 14:52
Общество
Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных
Доплата в три тысячи рублей, которая полагается тем, кто потерял работу после 1 марта, может быть распространена на всех зарегистрированных безработных.
Российская газета 10:50
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Экономика
Глава Хакасии отчитался о работе правительства за 2019 год
Сегодня, 27 мая, Глава Хакасии Валентин Коновалов отчитался о результатах деятельности правительства в 2019 году.
Хакасия 02:04
Армия и оружие
Сирия: террористы везут странный секретный груз на посты армии Турции
На встрече планировалось выработать план совместных действий, направленных в первую очередь против правительственных сил и российского военного контингента в Сирии, а также по реализации турецких планов на территории страны.
Rusvesna.su 20:30
Энергетика
Цены на бензин в России в апреле снизились на 0,2%
Потребительские цены на бензин в России в апреле 2020 года в среднем опустились на 0,2% по сравнению с мартом.
ТАСС вчера в 14:11
Общество
В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами
Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
Известия 05:56
Общество
Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели
Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 21:15
Общество
Рослесхоз прокомментировал риск повторения лета-2010
Отвечая на вопрос о риске повторения сценария 2010 года, в Рослесхозе сообщили, что из-за погодных аномалий прогнозирование превышения показателей пожарной опасности лесов и торфяников осложнено.
Известия 20:39
Здоровье
Главный инфекционист РФ проверила подготовку инфекционки в Чите
Главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова, прибывшая в Читу по распоряжении министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, проинспектировала работу краевой клинической инфекционной больницы и оценила степень её готовности к приёму больных коронавирусом.
Zabnews.ru 20:40
Общество
Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне
Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии.
РБК вчера в 11:52
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
Гаджеты
Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе новых AMD Ryzen
Китайская компания сегодня представила новую серию ноутбуков RedmiBook, в которую вошли три модели с 13, 14 и 16,1-дюймовыми экранами.
Astera вчера в 10:25
Общество
Москва направит бригады врачей в регионы для борьбы с COVID-19
Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Известия 11:34
Здоровье
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском вчера в 09:32
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Авто
В июне продажи автомобилей в России могут упасть максимум на 50%
Продажи легковых автомобилей в России в июне упадут максимум на 5% по сравнению с 2019 годом, считают автодилеры.
Аргументы и Факты 20:53
Экономика
Российские компании решили оставить удаленку для сотрудников
Крупнейшие российские компании и промышленные предприятия рассматривают возможность оставить для части своих сотрудников удаленную работу после завершения пандемии коронавируса.
Lenta.ru 20:09
Общество
В Ханты-Мансийском автономном округе продлён режим самоизоляции
Ханты-Мансийск, 28 мая 2020, 00:01 — REGNUM В Югре режим обязательной самоизоляции продлили до 15 июня.
REGNUM 17:01
Здоровье
Дети в Сахалинской области составляют одну пятую часть населения
На начало 2020 года в Сахалинской области проживали 96,6 тыс. детей и подростков до 18 лет включительно, что составляет 19,8% от всего населения.
Сахалин.Инфо 19:39
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20