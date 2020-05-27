Космос

BFM.ruBFM.ruЗапуск американских астронавтов отменен

NASA и фанаты космоса почти десять лет ждали этого события, который положит начало возвращению человека в космос на американских кораблях. Запуск SpaceX Crew Dragon продвигается вперед, несмотря на пандемию СOVID-19, которая закрыла как частные, так и государственные компании по всей территории США.
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с чего всё началось
«Все хорошо кроме погоды, но и погода, кажется, движется в правильном направлении»,— за 43 минуты и 13 секунд до момента старта в напряжении замер и космодром, и штат Флорида, и, пожалуй, вся Америка: прямую трансляцию
 на YouTube-канале NASA смотрели почти два миллиона человек.
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