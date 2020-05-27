Космос
ИзвестияЗапуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили
Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий. Об этом стало известно во время прямой трансляции.
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Путешествия
В Японии туристам начнут выдавать до $185 за отдых в стране
Путешественники будут получать деньги в рамках инициативы Go To Travel. Отмечается, что туристам будут выдавать до 20 000 иен в день.
Деловое.ТВ 13:14
Футбол
Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»
Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
Космос
Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции
RT на русском 16:04
Религия
28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня
7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru 05:00
Общество
В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами
Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
Известия 05:56
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
Происшествия
После пропажи девочки в Псковской области возбуждено дело об убийстве
В Псковской области продолжают искать трехлетнюю девочку, которая четыре дня назад пропала в районе садоводчества "Кебь".
Российская газета 10:24
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Хоккей
В плей-офф Кубка Стэнли сыграет 31 российский хоккеист
В плей-офф сыграют 24 команды, имеющий наибольший процент побед на момент остановки регулярного чемпионата.
Sports.ru вчера в 17:39
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 14:40
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
Энергетика
Цена июльского фьючерса нефти Brent падает на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила снижение и в моменте достигала отметки $34,26 за баррель, что на 5,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 10:53
Транспорт
На Украине возобновили продажу билетов на поезда внутреннего сообщения
Компания "Украинская железная дорога" намерена частично возобновить внутреннее пассажирское сообщение с 1 июня.
ТАСС вчера в 15:57
Политика
США вводят санкции против руководителей иранской ядерной программы
Соединённые Штаты вводят санкции против двух руководителей иранской ядерной программы, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
RT на русском 16:18
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Общество
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском 13:08
Футбол
Давид Луис собирается покинуть «Арсенал»
"Арсенал" не собирается продлевать контракт с защитником Давидом Луисом, сообщает Sky Sports.По информации источника, руководство "канониров" собирается ограничить расходы команды из-за отсутствия доходов от Лиги чемпионов и кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Soccer.ru 13:40
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
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Шоу-бизнес
Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости 14:13
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Здоровье
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
Медики клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге массово увольняются из-за коронавируса, рассказал главврач Яков Накатис.
Lenta.ru вчера в 10:13
Космос
«Еда в тюбиках — миф»: ставропольский космонавт Олег Скрипочка рассказал о жизни на МКС
Победа 26 15:05
Здоровье
Около 80% российских врачей не доверяют статистике смертности от коронавируса
Согласно опросу компаний RNC Pharma и «Доктор на работе» 78% российских врачей сомневаются в официальных данных, связанных со смертностью от коронавируса.
Live24 14:05
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу
Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
RT на русском 14:46
Армия и оружие
Минобороны назвало причастных к подрыву турецкой колонны в Сирии
Военный патруль Турции подорвался в Идлибе на самодельном взрывном устройстве, установленном боевиками группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в РФ), сообщил 27 мая на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
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