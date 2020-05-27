Космос
BFM.ruЗапуск американских астронавтов отменен
NASA и фанаты космоса почти десять лет ждали этого события, который положит начало возвращению человека в космос на американских кораблях. Запуск SpaceX Crew Dragon продвигается вперед, несмотря на пандемию СOVID-19, которая закрыла как частные, так и государственные компании по всей территории США.
Читать в источнике
Оценить403
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Футбол
Цорн прокомментировал перевод Гулиева в «Спартак-2»
Гендиректор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал отстранение хавбека Аяза Гулиева от тренировок с основой.
Metaratings 15:43
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Политика
Политолог объяснил «сакральный смысл» брошенной Путиным ручки
Политолог Марат Баширов в разговоре с журналистами сообщил, какой скрытый смысл кроется в жесте президента России Владимира Путина с брошенной на стол авторучкой.
News.ru 06:18
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Общество
В правительство направили предложение о выплатах на детей до 17 лет
В правительство направлено предложение о расширении поддержки на семьи с детьми до 17 лет, заявила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Rambler News Service 08:09
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ 22:44
Политика
Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию
Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы 18:05
Общество
В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru 13:17
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу
Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
RT на русском 14:46
Общество
Усс запретил магазинам пускать покупателей без масок
Распоряжение вступит в силу 28 мая. С этого дня магазины обязаны не обслуживать покупателей без масок и не пускать их в помещение.
Проспект Мира 07:29
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания 09:18
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Энергетика
Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей
Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей.
Lenta.ru 20:42
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Политика
Цукерберг осудил Twitter за маркировку о недостоверности твитов Трампа
Глава компании Facebook Марк Цукерберг в среду, 27 мая, раскритиковал социальную сеть Twitter за то, что она маркировала публикацию президента США Дональда Трампа как недостоверную.
Известия 22:02
Общество
В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами
Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
Известия 05:56
Здоровье
Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
РИА Новости 20:21
Здоровье
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM 16:59
Кино
Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily 11:29
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
Наука
Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом
В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
Discover24 05:10
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Журналиста «Первого канала» спустили с лестницы в администрации Кстова
Журналист сообщил, что при попытке пройти в администрацию его с лестницы столкнул охранник, в результате чего он кубарем скатился вниз.
Правда ПФО 10:41
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Политика
Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США
Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Известия 15:56
Армия и оружие
Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе
К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России).
РБК 17:30
Политика
Главы Архангельской области и НАО объяснили идею объединения регионов
Исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский объяснил, что главная задача запуска процесса объединения с Ненецким автономным округом — это развитие обоих регионов, их слияние не самоцель.
РБК вчера в 13:22
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости 16:53