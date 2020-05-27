Космос

BFM.ruBFM.ruЗапуск американских астронавтов отменен

NASA и фанаты космоса почти десять лет ждали этого события, который положит начало возвращению человека в космос на американских кораблях. Запуск SpaceX Crew Dragon продвигается вперед, несмотря на пандемию СOVID-19, которая закрыла как частные, так и государственные компании по всей территории США.
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Запуск Crew Dragon перенесли

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Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

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