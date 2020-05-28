Космос
ИзвестияЗапуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили
Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий. Об этом стало известно во время прямой трансляции.
Читать в источнике
Оценить293
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 18:19, Ашберн
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Общество
В Москве умер ещё 71 пациент с коронавирусом
«В Москве скончался 71 пациент с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении в Telegram.
RT на русском 17:50
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
Кино
Детали сюжета второй части раскрыл продюсер «Аватара»
Детали сюжета очередной части раскрыл известный продюсер «Аватара». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:19
Политика
Порошенко вызвали на допрос по делу Байдена
На допрос по делу, связанному с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, вызвали экс-президента Украины Петра Порошенко, об этом 27 мая сообщили в пресс-службе государственного бюро расследований Украины.
ИА Красная Весна 15:31
Общество
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:05
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM 13:20
Здоровье
Коронавирус выявили у 279 жителей Свердловской области
В Свердловской области коронавирус за сутки выявили у 279 жителей региона.
Екатеринбург в эфире 25 мая в 04:29
Здоровье
Главный инфекционист страны встретилась с губернатором Забайкалья
На встрече с главным инфекционистом России, заведующей кафедрой вирусологии РМАНПО Еленой Малинниковой губернатор Забайкалья Александр Осипов отметил, что на первых порах удавалось сдерживать рост коронавирусной инфекции.
Байкал24 13:51
Автоспорт
Всемирный совет ФИА утвердил новый регламент «Формулы-1» на 2021 год
Всемирный совет ФИА утвердил изменения регламента «Формулы-1», которые вступят в силу в 2021 году.
Sports.ru 15:00
Биатлон
Президент СБР Драчев заявил о готовности возглавить сборную России
Ранее глава СБР Владимир Драчев выступил против кандидатур Польховского, Кабукова и Королькевича, хотя решение приняло большинство членов правления СБР.
Российская газета 13:18
Общество
Синоптик заявил о снижении с 1 июня температуры в Европейской России
В Европейской части России с понедельника, 1 июня, ожидается понижение температуры на 8—9 °С. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 18:07
Космос
Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос
Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 16:15
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал украинского посла «карликом»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер раскритиковал посла Украины в Берлине Андрея Мельника в первом выпуске своего аудиоподкаста «Agenda» и назвал его «карликом», сообщает издание «Deutsche Welle».
ИА Новороссия 06:52
Происшествия
На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм
В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
Общество
Принят закон о блокировке пиратских приложений для гаджетов
С октября нынешнего года стартует блокировка мобильных приложений, нарушающих авторские права. Такой закон Госдума приняла во втором чтении.
Российская газета 09:05
Политика
В день парада Победы могут объявить выходной
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 24 июня, когда должен состоятся парад Победы, может стать выходным днем в 2020 году.
Gazeta.SPb 13:20
Здоровье
О «настоящей эпидемии опасного вируса» предупредил доктор Мясников
О «настоящей эпидемии опасного вируса» предупредил известный российский доктор и телеведущий Александр Мясников.
Evo-rus.com 12:42
Футбол
ФК «Ростов» бросил вызов звезде футбола Криштиану Роналду
КП - Ростов-на-Дону 08:38
Армия и оружие
Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе
К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России).
РБК 17:30
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Хоккей
Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru 06:36
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".
Российская газета 11:40
Хоккей
Зарплата игроков омского «Авангарда» превышает потолок зарплат КХЛ
Om1.ru 25 мая в 08:15
Происшествия
Начальник и консультант управления архитектуры ЕАО отделались штрафом
В Еврейской автономной области начальник и консультант управления архитектуры и строительства признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.
Дебри-ДВ 04:23
Происшествия
После пропажи девочки в Псковской области возбуждено дело об убийстве
В Псковской области продолжают искать трехлетнюю девочку, которая четыре дня назад пропала в районе садоводчества "Кебь".
Российская газета 10:24