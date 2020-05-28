Космос

ИзвестияИзвестияЗапуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили

Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий. Об этом стало известно во время прямой трансляции.
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