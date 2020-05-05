Государственная программа «Доступная аренда», направленная на поддержание спроса на автомобили, вступит в силу с июня по всей России. Об этом во вторник, 5 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Запуск госпрограммы по доступной аренде машин запланировали на июнь

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