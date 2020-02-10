Космос
ИзвестияЗапуск грузового корабля Cygnus к МКС отменили за две минуты до старта
Запуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) отменили за две минуты до старта из-за нештатной ситуации. Трансляция велась на сайте NASA.
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«Мы прервали сегодняшний запуск из-за нештатных показаний наземного оборудования», - говорится в Twitter корпорации Northrop Grumman, производящей корабли Cygnus.Известиявчера в 23:02
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