с чего всё началось

Запуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) отменили за две минуты до старта из-за нештатной ситуации. Трансляция велась на сайте NASA.

Запуск грузового корабля Cygnus к МКС отменили за две минуты до старта

Происшествия Россияне пострадали на Пхукете в результате аварии двух катеров Два человека погибли, 22 получили ранения при столкновении двух скоростных катеров с туристами на Пхукете в Таиланде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Phuket News.

Хоккей Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.

Спорт Большунов установил рекорд Кубка мира среди российских лыжников Лидер общего зачета лыжного Кубка мира Александр Большунов установил новый рекорд среди всех российских лыжников по количеству набранных очков.

Общество Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения Жители России вновь смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится в этом году, заявил "Парламентской газете" первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

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Происшествия Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве Один человек погиб и еще шестеро получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авто Названы конкуренты Kia Seltos в России Как сообщает NJCar.ru со ссылкой на представителей группы компаний «Прагматика», главными конкурентами новинки можно считать Hyundai Creta и Skoda Karoq, при этом отмечается, что у Kia есть преимущество – у новой модели более вместительный багажник, в сравнении – на 66 литров больше, чем у Creta и на 104 литра больше, чем у упомянутой Karoq.

Шоу-бизнес Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.

Политика Мэр Черемхово Семёнов переизбрался председателем АМО Иркутской области Мэр города Черемхово Вадим Семёнов переизбрался на должность председателя Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, об этом глава города сообщил 10 февраля корреспонденту ИА «ИрСити».

Шоу-бизнес Александр Друзь пожаловался на свою пенсию Александр Друзь рассказал о своей пенсии. Ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей в месяц.

Футбол «Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче «Зенит» с 45 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. ЦСКА с 34 баллами занимает четвёртое место.

Армия и оружие Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.