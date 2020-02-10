Космос
ИзвестияЗапуск грузового корабля Cygnus к МКС отменили за две минуты до старта
Запуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) отменили за две минуты до старта из-за нештатной ситуации. Трансляция велась на сайте NASA.
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«Мы прервали сегодняшний запуск из-за нештатных показаний наземного оборудования», - говорится в Twitter корпорации Northrop Grumman, производящей корабли Cygnus.Известиявчера в 23:02
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Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
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По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.
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Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную ОС Android 10
Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную оболочку EMUI 10 созданную на базе ОС Android 10.
Армия и оружие
Индонезия начала сборку первой серийной партии средних танков Harimau
Новейший турецко-индонезийский средний танк Harimau дошел до стадии серийного производства, Турция выдала разрешение на производство первых 18 серийных танков для индонезийской армии.
Здоровье
Пять признаков рака, которые люди обычно игнорируют
По словам специалистов, нередко первые симптомы могут напоминать простуду или пищевое отравление. Кашель, который долго не проходит.
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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Большунов установил рекорд Кубка мира среди российских лыжников
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Технологии
Showa Denko готовится выпускать пластины для жёстких дисков на 80 ТБ
Общество
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Жители России вновь смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится в этом году, заявил "Парламентской газете" первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
Кино
Фильм о белорусском происхождении Джона Уика появился на YouTube
Короткометражный фильм An invitation for John Wick ("Приглашение для Джона Уика"), которое опубликовали на YouTube-канале VOKA Smartfilm, рассказывает о белорусских корнях киногероя.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
"Правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага", - подчеркнули в посольстве, указав, что власти Норвегии выносят территории, попадающие под действие договора, на раунды по распределению указанных лицензий.
Происшествия
Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве
Один человек погиб и еще шестеро получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Авто
Названы конкуренты Kia Seltos в России
Как сообщает NJCar.ru со ссылкой на представителей группы компаний «Прагматика», главными конкурентами новинки можно считать Hyundai Creta и Skoda Karoq, при этом отмечается, что у Kia есть преимущество – у новой модели более вместительный багажник, в сравнении – на 66 литров больше, чем у Creta и на 104 литра больше, чем у упомянутой Karoq.
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал комплекс РЭБ в Баренцевом море
Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» провёл этап государственных испытаний в Баренцевом море, экипаж отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
Политика
Мэр Черемхово Семёнов переизбрался председателем АМО Иркутской области
Мэр города Черемхово Вадим Семёнов переизбрался на должность председателя Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, об этом глава города сообщил 10 февраля корреспонденту ИА «ИрСити».
Здоровье
В России ужесточили правила назначения льготных лекарств
В России с воскресенья, 9 февраля 2020 года, изменился порядок назначения льготных лекарственных препаратов.
Происшествия
Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка
Шоу-бизнес
Александр Друзь пожаловался на свою пенсию
Александр Друзь рассказал о своей пенсии. Ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей в месяц.
Общество
Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва
Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости».
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче
«Зенит» с 45 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. ЦСКА с 34 баллами занимает четвёртое место.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Армия и оружие
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.
Экономика
В Омске возрастет тариф за капремонт домов
Исполняющая обязанности руководителя фонда капремонта Омской области Марина Степанова анонсировала увеличение взносов за капремонт домов.
Армия и оружие
В США назвали препятствие для победы в войне с Россией
Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, пишет американское издание Breaking Defense.
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