с чего всё началось

Корабль должен был доставить 1,6 тонны оборудования для МКС, около тонны научного груза, 757 килограммов груза для экипажа и некоторые другие позиции.

Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта

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Общество Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.

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