Космос
РИА НовостиЗапуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
Корабль должен был доставить 1,6 тонны оборудования для МКС, около тонны научного груза, 757 килограммов груза для экипажа и некоторые другие позиции.
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с чего всё началось
«Мы прервали сегодняшний запуск из-за нештатных показаний наземного оборудования», — говорится в Twitter корпорации Northrop Grumman, производящей корабли Cygnus.Известиявчера в 23:02
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Летевший из Нью-Йорка в Лондон пассажирский Boeing 747-436 авиакомпании British Airways преодолел этот путь за 4 часа 56 минут благодаря урагану Сиара.
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Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук оправдался за критику украинского лидера Владимира Зеленского.
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В Москве впервые с 2014 года выросли темпы открытия торговых центров
В Knight Frank отметили, что в следующем году новых торговых центров в столице может стать еще больше, а их арендопригодная площадь составит около 1 млн кв. м. Объясняется это в том числе тем, что открытие некоторых объектов было перенесено с 2019 года.
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Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
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Экс-глава ПФР вновь займется пенсиями россиян
Дроздов займется курированием вопросов пенсионного обеспечения в рамках Минфина.