Космос

РИА НовостиРИА НовостиЗапуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта

Корабль должен был доставить 1,6 тонны оборудования для МКС, около тонны научного груза, 757 килограммов груза для экипажа и некоторые другие позиции.
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«Мы прервали сегодняшний запуск из-за нештатных показаний наземного оборудования», — говорится в Twitter
 корпорации Northrop Grumman, производящей корабли Cygnus.
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