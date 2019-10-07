Транспорт

Газета.RuГазета.RuЗапуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости". По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года.
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В Минтрансе рассказали, когда начнется движение грузовых поездов по Крымскому мосту

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