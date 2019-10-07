Транспорт
Газета.RuЗапуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости". По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года.
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Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
РИА Новости 15:45
Общество
Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06
Космос
Межзвездная комета оказалась ядовитой
Оказалось, что хвост кометы явно содержит цианид — ион синильной кислоты CN+.
Популярная механика 11:05
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
Позднее Сбербанк подтвердил эту информацию, однако отметил, что в Сеть утекли данные только 200 клиентов.
РБК 14:53
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Здоровье
Уволен возивший инвалидов с овощами главврач саратовской больницы
Вечерняя Москва 05 октября в 01:56
Экономика
В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Транспорт
В РЖД рассматривают четыре варианта ВСМ из Москвы в Петербург
RT на русском 11:58
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru вчера в 19:58
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 14:52
Шоу-бизнес
Друг Деми Мур назвал имя изнасиловавшего ее в 15 лет мужчины
Друг американской актрисы Деми Мур Джордж Джерманайдс в интервью британскому изданию The Sun назвал настоящее имя изнасиловавшего ее мужчины.
РБК 17:45
Политика
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.
Российская газета 12:34
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»
Российская газета 10:29
Здоровье
В Москве более 1,5 млн человек сделали прививку от гриппа
В Москве более полутора миллионов человек сделали прививку от гриппа.
Комсомольская правда 06:32
Музыка
Песню на русском языке исполнят на Евровидении впервые за 15 лет
В 2020 году на Евровидении исполнят песню на русском языке.
Вечерняя Москва 04 октября в 14:12
Политика
Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского
Владимир Путин в беседе с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом на "Российской энергетической неделе" заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.
РИА Новости 08:30
Единоборства
Конор Макгрегор бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, предложив бой в Москве
Конор написал, выложив момент из легендарного боя против Хабиба: - Черт, давай потанцуем в Москве, детка, - и к этому посланию в твиттере прилагались ругательные хэштеги в адрес Хабиба Нурмагомедова.
Комсомольская правда 17:40
Происшествия
Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка
В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.
Ведомости 07:37
Происшествия
Расчлененное тело девушки обнаружили в Чите
Тайга.инфо вчера в 21:38
Фигурное катание
Капризов об отношениях с Загитовой: Напридумывали историю кошмарную
Российский хоккеист ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, какие отношения связывают его и российскую фигуристку Алину Загитову.
Нева Спорт 08:03
Космос
Ситуация с обновлением GPS
Джонатан Колдуэлл, вице-президент Lockheed Martin Space по навигационным системам, представил агентству GPS World обновлённую версию всего семейства GPS III.
Вестник ГЛОНАСС 04 октября в 12:46
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 13:20
Футбол
Силвиньо уволили с поста наставника «Лиона»
Во французском «Лионе», который является соперником российского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, уволили главного тренера Силвиньо.
ProstoProSport 15:54
Космос
Определены возможные места посадки на Венеру
Ранее сообщалось, что проект будет состоять из следующих модулей: краткосрочного посадочного, схожего с советскими «Венера/Вега», двух долгосрочных легких посадочных блоков (разработки НАСА), спутника-ретранслятора и, возможно, двух сверхкомпактных спутников и аэростата для изучения атмосферы.
Популярная механика 16:13
Энергетика
В «Укртрансгазе» рассказали о запасах газа в ПХГ Украины
В компании «Укртрансгаз» рассказали о запасах газа в украинских подземных газовых хранилищах (ПХГ).
RT на русском 04:20