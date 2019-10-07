Транспорт

Газета.RuГазета.RuЗапуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости". По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать181

Подробнее о событии

Минтранс рассказал порядок запуска ж/д движения по Крымскому мосту

Известия14:01

Запуск грузовых поездов по мосту в Крым перенесли

РИА Новости13:56

Запуск грузовых поездов в Крым отложат из-за древнего города

РБК11:45

Ученые обнаружили большую часть усадьбы царя Боспора при строительстве Крымского моста

ТАСС13:48

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту отложили из-за древнего города

Взгляд.ру12:05

Запуск грузовых поездов на Крымском мосту отложили из-за древнего города

Lenta.ru11:52

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту откладывается

URA.Ru13:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 19:44, Ашберн
Политика

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Общество

Врач назвал симптомы рака на теле человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Шоу-бизнес

Сын Шарлиз Терон попал в объективы фотокамер в розовом купальнике

Знаменитость была замечена во время прогулки со своими двумя детьми Огэстом и Джексоном.
Вечерний курьер 10:45
Политика

Минторг США ввел санкции против 28 китайских организаций

Американские власти посчитали, что данные организации противоречат внешнеполитическим интересам США и вовлечены в нарушение прав человека, которые Китай проводит против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Известия 19:15
Политика

Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу

Конгрессмен направил советнику президента США по нацбезопасности Роберту О`Брайену письмо, в котором выражается обеспокоенность в связи с "сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу".
РИА Новости 19:16
Экономика

На Украине могут ввести налог на обмен валюты

На Украине в ближайшее время могут ввести налог на обмен наличной валюты.
REGNUM 08:51
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Политика

Путин увеличил себе и Медведеву зарплату на 4,3%

Российский президент Владимир Путин подписал указ о том, что он повышает заработную плату президенту и премьеру России.
Газета.Ru 10:29
Армия и оружие

Турция завершила подготовку к операции на севере Сирии

Минобороны Турции заявило, что подготовка к новой операции на севере Сирии завершена.
РИА Новости 18:30
Спорт

Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA

Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты вчера в 20:56
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 13:45
Здоровье

Из российских аптек изымают лекарство от язвы желудка

Таблетки от язвы желудка отзывают с российского рынка из-за канцерогенных примесей.
ГТРК Ока 10:50
Наука

Металинза скрутила свет в дискретную спираль

Ученые создали металинзу — преломляющий элемент на основе метаповерхностей, которая фокусирует луч света в нескольких точках, расположенных на трехмерной спирали Подобное, как пишут авторы в журнале Science Advances, невозможно реализовать при помощи традиционной оптики, и может пригодиться в областях, где необходимо получать информацию из глубины вещества.
N+1 13:11
Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru 14:15
Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК вчера в 12:56
Происшествия

Пожар в торговом центре в Баку локализовали

RT на русском 19:29
Авто

Опубликована первая статистика продаж Lada XRAY с АКПП

Продажи Lada XRAY Cross с автоматической бесступенчатой трансмиссией, работающей в связке с 1,6-литровым двигателем Renault-Nissan H4m, начались 22 июля.
SpeedMe 00:35
Политика

МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита

Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
ИА Новороссия 06:40
Футбол

Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Происшествия

На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад

Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.
ТАСС 07:47
Наука

Выявлен механизм защиты тихоходок от радиации

Хайтек+ 07:34
Хоккей

Овечкин пожелал Путину подольше занимать пост президента

Александр Овечкин, российский хоккеист, решил поздравить Владимира Путина, лидера РФ, с днем рождения, пожелав ему подольше быть президентом страны.
Discover24 06:19
Здоровье

Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета

РИА Новости 02:24
Политика

В США Путина поздравили надписью на небе

Lenta.ru 19:20
Единоборства

Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову, предложив бой в Москве

Ирландский боец Конор Макгрегор написал у себя в Twitter пост, адресованный к российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову, которые накануне защитил с успехом свой чемпионский пояс UFC в легком весе.
РЕН ТВ 18:40
Политика

Зеленский ослабил блокаду Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру пересечения линии соприкосновения в Донбассе и перемещения через нее товаров.
Известия 09:08
Политика

Киевский суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского

Печерский районный суд в Киеве постановил взять под стражу бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского.
Вести.Ru 15:12
Авто

Китайцы показали убийцу Lada Largus — Wuling Hong Guang Plus

Американский концерн General Motors в содружестве с китайским SAIC, выводят на авторынок КНР свежую модель Wuling Hong Guang Plus.
Car.ru 05:54
Общество

Гороскоп на неделю 7 – 13 октября: Рыбы рассеяны, Девы получат деньги

Тельцы в первой половине недели смогут многое сделать для своей семьи и дома.
Амур.инфо вчера в 20:00
Здоровье

Заболеваемость ВИЧ в Волгоградской области снизилась на 19%

Медики отмечают, что в регионе по сравнению с 2018 годом уровень заболеваемости стал меньше на 19%.
Волга-Медиа 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное