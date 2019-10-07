Транспорт

Газета.RuГазета.RuЗапуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости". По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года.
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В Совфеде оценили важность грузового движения по Крымскому мосту

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Общество

Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги

В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Трусова обыграла Загитову на Japan Open

Россиянка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open, на 6,12 обогнав свою соотечественницу, олимпийскую чемпионку и действующую чемпионку мира Алину Загитову, которая заняла второе место.
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Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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Боец ММА умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка в Грозном.
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Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.
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Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
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Российские власти признали риск падения спроса на нефть

Проект стратегии был представлен 21 сентября на совещании у министра энергетики Александра Новака.
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Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

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Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

Шведский монарх Карл ХVІ Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора.
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В Эквадоре протестующие захватили три нефтяных месторождения

Три месторождения нефти были захвачены накануне группами протестующих, заявляет Минэнерго Эквадора.
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Политика

Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу

На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
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Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

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МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита

Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
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Финансы

Международные резервы Украины в сентябре сократились на 2,6%

Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 2,6% из-за выплат по госдолгу и по состоянию на 1 октября составили 21,4 миллиарда долларов, сообщила в понедельник пресс-служба украинского центробанка.
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Хоккей

Евгений Малкин выбыл на длительный срок из-за травмы

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин выбыл из строя на длительный срок из-за травмы нижней части тела.
Вести.Ru вчера в 13:44
Авто

АвтоВАЗ отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta

Отечественное ПАО «АвтоВАЗ» из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 3994 автомобиля Lada Granta.
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Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»

Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
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Армия и оружие

Трамп заявил о разработке США «невероятных новых вооружений»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают «невероятные новые вооружения».
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Политика

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Отмечается, что плавучий космодром готов к транспортировки из Лонг-Бич в США на Дальний Восток.
Газета.Ru вчера в 23:56
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
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Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения

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Армия и оружие

Сирийские саперы уничтожили убежище террористов в Идлибе

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Кино

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Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru вчера в 17:21
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
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Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
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Армия и оружие

Трамп: вывод войск США из Сирии расстроил Россию и Китай

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай больше всех расстроены выводом американских войск из Сирии.
News.ru вчера в 12:30
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