Транспорт
Газета.RuЗапуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости". По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года.
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Здоровье
В курганский тубдиспансер приехал «Альянс врачей». Заявление медиков
Сотрудники четвертого отделения Курганского областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавск, деятельность которого будет остановлена с 16 октября, заявили, что не намерены покидать здание медицинского учреждения.
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
Экономика
Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах
Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
Происшествия
В Кургане обнаружен подпольный крематорий с человеческими останками
Подпольный крематорий, в котором сжигали человеческие останки, отходы медицинского характера и тела животных на протяжении нескольких лет, обнаружил в Кургане журналист издания Znak.com.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Общество
В Совфеде объяснили проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов
Ранее в Госдуму был внесён законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещённую в РФ информацию.
Общество
Король Швеции исключил пятерых внуков из Королевского дома
Король Швеции Карл XVI Густав исключил из Королевского дома пятерых своих внуков — троих детей принцессы Мадлен и двоих детей принца Карла Филиппа.
Политика
Путин обсудил с Совбезом обострение ситуации на северо-востоке Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности обострение ситуации на северо-востоке Сирии.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Политика
В Совфеде обсудят итоги мониторинга вмешательства в выборы в России
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета на заседании 8 октября обсудит итоги мониторинга внешнего вмешательства в избирательную кампанию в РФ текущего года, сообщил глава комиссии Андрей Климов на заседании международного комитета СФ в понедельник.
Игры
Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года
Экономика
Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза
Средний доход таксистов в России с 2017 года вырос в полтора раза и достиг в 2019-м году 63 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации.
Политика
В НАТО выступили за согласование «формулы Штайнмайера»
НАТО поддерживает усилия, направленные на выполнение минских соглашений по Донбассу, включая согласование "формулы Штайнмайера", заявил во вторник глава представительства североатлантического альянса на Украине Александр Винников.
Происшествия
В Саратове трех полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом
Трех полицейских в Саратове заподозрили в превышении полномочий с пытками задержанного утюгом, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве студентки в Домодедово
Напомним, 5 октября текущего года в Домодедово в частном доме было найдено тело 17-летней девушки с множественными ранениями.
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
Шоу-бизнес
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Происшествия
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории
До Литтла, самым массовым серийным убийцей в США считался Гэри Риджуэй, известный как «Убийца с Грин-Ривер».
Спорт
Российские гимнастки выиграли серебро в командном многоборье на ЧМ
Политика
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Происшествия
Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.
Армия и оружие
На Украине заявили о невозможности начала отвода сил в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в социальной сети Facebook заявил о невозможности отвода сил в районе Золотого в Донбассе из-за обстрелов.