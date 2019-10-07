Транспорт
Газета.RuЗапуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости". По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года.
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Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю в плюсе
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник незначительным ростом основных индикаторов: к 10:01 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,13% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2695,37 пункта.
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Деми Мур рассказала, кто изнасиловал ее в 15 лет
Вал Думас — грек, владевший популярным клубом La Cage Aux Folles, он скончался около 20 лет назад в возрасте 68 лет.
Gazeta.SPb 09:16
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Экономика
В Китае выращивают свиней размером с белых медведей
На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.
Газета.Ru вчера в 02:25
Политика
Штайнмайер выступил с защитой «формулы Штайнмайера»
Газета.Ru 11:28
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
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Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости 04:13
Происшествия
Росгвардия не нашла нарушений в работе ОМОН при задержании Устинова
Национальная служба новостей 12:18
Космос
В струях, вырывающихся из-под поверхности Энцелада, обнаружена «органика»
Ученые обнаружили новый тип органических соединений в струях, которые вырываются из-под поверхности ледяного спутника Сатурна Энцелада.
AstroNews.ru 04 октября в 13:31
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации, передает «РИА Новости».
РБК 16:15
Авто
Tesla установила рекорд продаж электромобилей
В третьем квартале 2019 года продажи Tesla Model 3 составили 79 тыс. 600 машин.
Экономика сегодня 05 октября в 07:37
Авто
Iveco выпустила брутальный грузовик Daily 4х4 для апокалипсиса
Новый экстремальный внедорожник от Iveco выглядит крайне брутально.
Тарантас Ньюс вчера в 09:24
Футбол
Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.
Чемпионат 03:48
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Киевский суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил взять под стражу бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского.
Вести.Ru 15:12
Происшествия
Сбербанк обнаружил новую утечку данных карт клиентов
На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
РИА Новости 16:15
Политика
МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны
"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.
Газета.Ru 13:54
Футбол
Это’О поделился мнением о Гвардиоле
Камерунец объявил о завершении карьеры в 2019 году. С 2008 по 2009 год Это'О работал под руководством Гвардиолы в «Барселоне».
RT на русском 16:11
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
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Правнуку Сталина пригрозили убийством из-за квартиры
Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад заявил, что в его адрес поступают угрозы расправой, пишет «МК».
Ореанда-Новости 15:45
Происшествия
Два пассажира маршрутки погибли в ДТП в Курске
Два человека погибли, еще шесть пострадали в результате столкновения маршрутного такси «Газель», грузовика Freightliner и Mercedes Gelandewagen.
BFM.ru 14:00
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 14:52
Шоу-бизнес
Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе
На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
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Srnsk 02:12
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Как считают специалисты, стоимость полиса ОСАГО в 2020 году во многих небольших городах России с невысоким уровнем жизни может увеличиться на 80-100 процентов.
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Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06
Культура
Сериал «Отчаянные» в жанре экшн выйдет на Первом канале
Премьера сериала «Отчаянные» состоится на Первом канале в понедельник, 7 октября, лента будет выходить по будням в 21.30.
Sibnet Новости 05 октября в 23:33