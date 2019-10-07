Начало движения грузовых поездов по мосту в Крым перенесли из-за обнаруженного археологического памятника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса. В ведомстве уточнили, что "подходы с керченской стороны" введут в эксплуатацию в два этапа.

Запуск грузовых поездов по мосту в Крым перенесли

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