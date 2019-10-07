Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиЗапуск грузовых поездов по мосту в Крым перенесли

Начало движения грузовых поездов по мосту в Крым перенесли из-за обнаруженного археологического памятника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса. В ведомстве уточнили, что "подходы с керченской стороны" введут в эксплуатацию в два этапа.
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В Крыму прокомментировали сроки запуска грузового движения по Крымскому мосту

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Названы сроки запуска грузовых поездов через Крымский мост

ФАНвчера в 13:43

Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту был отложен

Комсомольская правдавчера в 13:45

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту откладывается

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В Минтрансе рассказали, когда начнется движение грузовых поездов по Крымскому мосту

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Запуск грузовых поездов по мосту в Крым перенесли

РИА Новостивчера в 13:56

Запуск грузовых поездов в Крым отложат из-за древнего города

РБКвчера в 11:45
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