Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиГрузовые поезда запустят через мост в Крым в июне 2020 года

Движение пассажирских поездов через мост в Крым будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020 года из-за обнаруженного памятника археологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
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Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту откладывается

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