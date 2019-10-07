Транспорт
РИА НовостиГрузовые поезда запустят через мост в Крым в июне 2020 года
Движение пассажирских поездов через мост в Крым будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020 года из-за обнаруженного памятника археологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
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Политика
США вновь отказали в выдаче виз российским делегатам комитета ООН
США отказали в выдаче виз 6-7 делегатам из России, которые планировали принять участие в работе Первого комитета ООН по вопросам разоружения и международной безопасности.
Здоровье
В РПЦ пояснили отношение к абортам
В Русской Православной Церкви (РПЦ) пояснили отношение к утверждениям протоиерея Димитрия (Смирнова), который подверг критике женщин, делающих аборт.
Общество
Москвичка объяснила подачу иска из-за системы распознавания лиц
Жительница Москвы Алена Попова рассказала РБК, что подала в суд иск против использования видеокамер с функцией распознавания лиц.
Политика
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что разрушит экономику Турции, если она сделает что-то «непозволительное».
Экономика
Здания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу
Торги по продаже пяти зданий общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах пройдут 11 ноября, сказано на сайте госкомпании Дом.РФ.
Здоровье
Панков о главврачах-миллионерах: «Не молчали. Не знали проблему»
Сегодня, 7 октября, в ходе пресс-конференции секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Николая Панкова журналисты задали ему вопрос о развернувшейся информационной кампании против саратовских главврачей-миллионеров.
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия»
Как пишет местное интернет-издание "Адформати", правительство посчитало, что образ страны необходимо обновить, а слово "Голландия" у туристов ассоциируется с наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме.
Автоспорт
Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Японии
Российский пилот итальянской команды «Toro Rosso» Даниил Квят рассказал о подготовке и ожиданиях от Гран-при Японии, которое состоится в ближайшие выходные.
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Общество
Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер
Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
Политика
На Украине сообщили о срыве отведения войск в Донбассе
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Общество
Сияющая Джоли в сиреневой блузе-бабочке Givenchy пришла на премьеру новой «Малефисенты» в Риме
На красную дорожку Анджелина Джоли вышла в архитектурной блузе-бабочке Givenchy сиреневого цвета с длинными «крыльями», которую дополнила черными брюками и туфлями на шпильках.
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
Хоккей
Капризов высказался о своём возможном отъезде в НХЛ
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, уедет ли он в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в следующем сезоне.
Происшествия
Видео похищения несовершеннолетней рыдающей невесты заинтересовало УВД
В Интернете появилось видео, на котором, по предварительной версии, запечатлен обряд похищения невесты в Киргизии.
Происшествия
В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»
В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Футбол
Миранчук «нарисовал» фол. Пенальти в пользу «Локо» назначен ошибочно
На 45+1-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» ошибся арбитр Сергей Лапочкин, назначив пенальти в ворота гостей.
Здоровье
Минздрав предложил создать службу по декриминализации трансплантологии
В России может появиться координационная служба, которая займется декриминализацией и прозрачностью в сфере трансплантологии.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
Шоу-бизнес
Нейрохирург рассказал, есть ли у Заворотнюк шансы на выздоровление
Доктор медицинских наук, нейрохирург Павел Шнякин рассказал, что победить глиобластому невозможно, современная медицина может только помочь продлить жизнь больному.
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
Армия и оружие
В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы»
СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».