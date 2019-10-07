Движение пассажирских поездов через мост в Крым будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020 года из-за обнаруженного памятника археологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.

Грузовые поезда запустят через мост в Крым в июне 2020 года

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