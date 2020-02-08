Армия и оружие
ГЛАС.RUЗапуск иранского спутника «Зафар» не состоялся
Ранее в Тегеране заявили, что до пятницы, 7 февраля, состоится запуск спутника «Зафар». При помощи ракеты-носителя "Симорг" его планировалось поднять на высоту 530 км. Ранее ГЛАС сообщал, что в Иране рассказали об успехах страны в космической отрасли.
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Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование в провинциях Сирии
Военная полиция России продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу в провинциях, сообщил РИА "Новости" глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.
Общество
Посол Китая в США назвал безумием cравнение коронавируса с оружием
Посол КНР в США Цуй Тянькай в эфире телеканала CBS назвал безумием заявление о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.
Политика
Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу
Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Политика
Гончарук не исключил появления на Украине вице-премьера по экономике
Новый вице-премьер по экономическому блоку может появиться на Украине, заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.
Футбол
«Бавария» и «Лейпциг» сильнейшего не выявили
В матче 21 тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» сыграла в нулевую ничью с «Лейпцигом».
Экономика
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
Общество
Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу
По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Происшествия
В Подмосковье произошла массовая драка около кафе
Несколько человек подрались около кафе в Сергиевом Посаде, два человека находятся в тяжелом состоянии.
Футбол
Гончаренко: мы рассматриваем любые варианты на трансферном рынке
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос о возможных новых приобретениях клуба.
Футбол
Смолов помог «Сельте» обыграть «Севилью» в чемпионате Испании
"Сельта" с Федором Смоловым, впервые вышедшим в стартовом составе, обыграла "Севилью" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Общество
На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot
Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Спорт
Большунов побил рекорд российских лыжников по очкам на Кубке мира
Четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года Александр Большунов побил рекорд российских лыжников по очкам на Кубке мира.
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Общество
Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов
Глава Минздрава Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям закрыть карантинный центр для граждан Китая, организованный в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
Политика
Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллег с профессиональным праздником – Днем дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля.
Политика
Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса
Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что паника вокруг коронавируса выгодна для тех, кто хочет сдержать развитие КНР, сообщает РИА Новости.
Происшествия
У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину
Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.
Экономика
Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике
Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Общество
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Общество
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Происшествия
Житель Ингушетии убил сестру из-за «опозорившего семью» видео
Общество
В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве
Столичный главк МЧС опроверг информацию о резком скачке радиации в Москве.