Армия и оружие

ГЛАС.RUГЛАС.RUЗапуск иранского спутника «Зафар» не состоялся

Ранее в Тегеране заявили, что до пятницы, 7 февраля, состоится запуск спутника «Зафар». При помощи ракеты-носителя "Симорг" его планировалось поднять на высоту 530 км. Ранее ГЛАС сообщал, что в Иране рассказали об успехах страны в космической отрасли.
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Иран планирует запуск спутника «Зафар»

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Запуск иранского спутника «Зафар» не состоялся

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