Политика
ГЛАС.RUЗапуск иранского спутника «Зафар» не состоялся
Ранее в Тегеране заявили, что до пятницы, 7 февраля, состоится запуск спутника «Зафар». При помощи ракеты-носителя "Симорг" его планировалось поднять на высоту 530 км. Ранее ГЛАС сообщал, что в Иране рассказали об успехах страны в космической отрасли.
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Общество
Минимальная заработная плата на Сахалине и Курилах выросла
На Сахалине и Курилах увеличили минимальную заработную плату.
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме
Хозяева одержали победу со счетом 2:1 в дополнительное время. Победную шайбу забросил российский форвард Илья Ковальчук.
Культура
Умер композитор Сергей Слонимский
Народный артист России, композитор Сергей Слонимский умер в Санкт-Петербурге на 88 году жизни.
Шоу-бизнес
Директор МакSим допустила уход певицы со сцены навсегда
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Общество
Раскрыта еще одна мошенническая схема кражи денег с карт клиентов
По новому сценарию, злоумышленники сообщают о якобы поступившей от клиента заявке на закрытие счета и интересуются, куда он хочет перевести остаток денег.
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Происшествия
В Хабаровске совершены нападения с ножом на двух женщин
По сведениям полицейских, нападения произошли 5 и 8 февраля, а результате которых две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии с многочисленными ножевыми ранениями.
Технологии
Samsung объяснил блокировку телевизоров
Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Хоккей
Гол Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу над «Лос-Анджелесом»
"Нью-Йорк Рейнджерс" нанес поражение "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Происшествия
В Приморье возбудили дело после обнаружения «концлагеря для животных»
Полиция в Приморье возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после проверки информации о местном жителе, которого подозревают в убийстве собак, сообщает региональное УМВД.
Здоровье
Число новых случаев коронавируса вне провинции Хубэй снижается
Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, которая является очагом распространения заболевания, снижается шестой день подряд, свидетельствуют данные госкомитета по здравоохранению КНР.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
Космос
Астрономы обнаружили повторяющиеся сигналы из космоса
Шоу-бизнес
Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»
Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
Футбол
Бензема стал лучшим ассистентом в истории «Реала»
Французский нападающий «Реала» Карим Бензема вышел на первое место в списке лучших ассистентов в истории «Королевского клуба».
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста
Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали украинскую певицу Светлану Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Энергетика
Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию
Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
Политика
Китай вместе с Россией подготовят саммит пяти стран ООН
Китай вместе с Россией подготовят саммит пяти стран ООН. Об этом сообщил российский посол в КНР Андрей Денисов, передает ТАСС.
Общество
Звезды начали появляться на красной дорожке «Оскара»
Звезды американского и не только кинематографа стали появляться на красной ковровой дорожке в преддверии престижной кинопремии "Оскар".
Общество
На Алтае с подозрением на аденовирус госпитализировали 23 школьника
В Республике Алтай 23 ученика школы-интерната госпитализированы с подозрением на аденовирус.