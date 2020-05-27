Космос
ВедомостиЗапуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. «Отменяем запуск сегодня из-за неблагоприятных погодных условий по траектории полета», – сообщил руководитель полета.
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Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Футбол
РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал c Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 12:04
Шоу-бизнес
Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса
Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать.
RuNews24.ru 04:32
Армия и оружие
Леонков прокомментировал отказ от гидравлики в Су-57
Эксперты китайского издания Sohu пришли к выводу, что российский истребитель Су-57 получит преимущество над американским конкурентом F-35 после отказа от гидравлики.
NewInform вчера в 14:35
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Шоу-бизнес
Третья жена Успенского раскритиковала отношение писателя к семье
Globallookpress / Anatoly Lomokhov Третья жена детского писателя Эдуарда Успенского, телеведущая Элеонора Филина поддержала дочь писателя от другого брака Татьяну, рассказавшую о негативном отношении своего отца к семье и детям и выступившую против наименования литературной премии в его честь.
РЕН ТВ вчера в 23:49
Происшествия
Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США
В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru вчера в 14:38
Политика
В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Происшествия
В Тверской области полицейских заподозрили в превышении полномочий
Пять полицейских задержаны в Тверской области по подозрению в превышении должностных полномочий, по мнению следствия, они незаконно завладели алкоголем на 700 тысяч рублей у двух предпринимателей, сообщили СУ СКР по региону и УМВД по региону в четверг.
РИА Новости 12:20
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии COVID-19, сохранятся до появления вакцины от коронавируса.
РИА Новости 09:33
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Политика
Трамп прокомментировал смерть 100 тысяч американцев от коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал «печальной вехой» смерть 100 тыс. американцев от коронавируса.
RT на русском 10:06
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Общество
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 10:34
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
Названы условия открытия парикмахерских в Москве
При отсутствии роста динамики числа заболевших в столице могут открыть салоны красоты, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг, сообщил в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИАМО 08:57
Общество
Порошенко попал в список богатейших жителей Украины — Forbes
Киев, 28 мая 2020, 13:31 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко занял третью строчку рейтинга самых богатых жителей Украины по версии журнала Forbes.
REGNUM 06:31
Игры
Лавкрафтовская карточная новелла Cultist Simulator получила бесплатные выходные и крупное DLC
Бесплатные выходные продлятся четыре дня.
ЭндлессГеймОвер 06:52
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Футбол
Врач «Спартака» назвал вегетарианство Шюррле проблемой
Нева Спорт 09:38
Авто
Nissan прекратит производство Datsun в России
Японский автоконцерн Nissan принял решение прекратить производство автомобилей марки Datsun на российском рынке в рамках своего плана по реструктуризации бизнеса.
ТАСС 06:36
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания 06:10
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной
РИА Новости вчера в 11:00
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24