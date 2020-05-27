Космос

ВедомостиВедомостиЗапуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. «Отменяем запуск сегодня из-за неблагоприятных погодных условий по траектории полета», – сообщил руководитель полета.
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В Госдуме назвали пиаром пуск США ракеты Маска

Говорит Москва04:00

Ответ Рогозина Маску насмешил

Московский Комсомолец09:06

В Госдуме оценили перенос запуска пилотируемого корабля Маска

РИА Новости04:30

Как в США не состоялся пилотируемый запуск Crew Dragon

RT на русском10:40

Конструктор скафандров раскритиковал костюмы Илона Маска

Naked Science02:00

После отмены старта космического корабля Crew Dragon его экипаж возвращается на карантин

ТАСС07:20

Главные новости к утру 28 мая

Коммерсантъ00:00
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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Футбол

РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями

Роспотребнадзор согласовал c Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 12:04
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Шоу-бизнес

Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса

Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать.
RuNews24.ru 04:32
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Армия и оружие

Леонков прокомментировал отказ от гидравлики в Су-57

Эксперты китайского издания Sohu пришли к выводу, что российский истребитель Су-57 получит преимущество над американским конкурентом F-35 после отказа от гидравлики.
NewInform вчера в 14:35
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Шоу-бизнес

Третья жена Успенского раскритиковала отношение писателя к семье

Globallookpress / Anatoly Lomokhov Третья жена детского писателя Эдуарда Успенского, телеведущая Элеонора Филина поддержала дочь писателя от другого брака Татьяну, рассказавшую о негативном отношении своего отца к семье и детям и выступившую против наименования литературной премии в его честь.
РЕН ТВ вчера в 23:49
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Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

Ведомости 10:48
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Происшествия

Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США

В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru вчера в 14:38
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Политика

В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
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Происшествия

В Тверской области полицейских заподозрили в превышении полномочий

Пять полицейских задержаны в Тверской области по подозрению в превышении должностных полномочий, по мнению следствия, они незаконно завладели алкоголем на 700 тысяч рублей у двух предпринимателей, сообщили СУ СКР по региону и УМВД по региону в четверг.
РИА Новости 12:20
8
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии COVID-19, сохранятся до появления вакцины от коронавируса.
РИА Новости 09:33
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Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
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Политика

Трамп прокомментировал смерть 100 тысяч американцев от коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал «печальной вехой» смерть 100 тыс. американцев от коронавируса.
RT на русском 10:06
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
281
Общество

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Наше время (г. Ростов-на-Дону) 10:34
8
Общество

Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
57
Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
986
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
335
Общество

Названы условия открытия парикмахерских в Москве

При отсутствии роста динамики числа заболевших в столице могут открыть салоны красоты, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг, сообщил в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИАМО 08:57
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Общество

Порошенко попал в список богатейших жителей Украины — Forbes

Киев, 28 мая 2020, 13:31 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко занял третью строчку рейтинга самых богатых жителей Украины по версии журнала Forbes.
REGNUM 06:31
Игры

Лавкрафтовская карточная новелла Cultist Simulator получила бесплатные выходные и крупное DLC

Бесплатные выходные продлятся четыре дня.
ЭндлессГеймОвер 06:52
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Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
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Футбол

Врач «Спартака» назвал вегетарианство Шюррле проблемой

Нева Спорт 09:38
Общество

Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

Известия 11:51
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Авто

Nissan прекратит производство Datsun в России

Японский автоконцерн Nissan принял решение прекратить производство автомобилей марки Datsun на российском рынке в рамках своего плана по реструктуризации бизнеса.
ТАСС 06:36
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Кино

Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

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Космос

Астрономы нашли недостающую материю Вселенной

РИА Новости вчера в 11:00
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Транспорт

РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции

РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
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Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

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Американский многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development. Предназначен для доставки экипажа до 4 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
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