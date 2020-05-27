Космос

ВедомостиВедомостиЗапуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. «Отменяем запуск сегодня из-за неблагоприятных погодных условий по траектории полета», – сообщил руководитель полета.
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Как в США не состоялся пилотируемый запуск Crew Dragon

RT на русском10:40

Старт носителя Falcon-9 отложен

Вести.Ruвчера в 16:45

После отмены старта космического корабля Crew Dragon его экипаж возвращается на карантин

ТАСС07:20

Астронавты первого пилотируемого корабля Илона Маска отправились на карантин

Lenta.ruвчера в 22:53

Главные новости к утру 28 мая

Коммерсантъ00:00

Академик назвал причины переноса взлёта Crew Dragon

Национальная служба новостей05:27

В США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Маска

РИА Новостивчера в 16:23
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 11:03, Ашберн
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Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах

Московский Комсомолец 03:31
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Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
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Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок.
Коммерсантъ 10:56
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Кино

Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер

Evo-rus.com вчера в 09:19
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Космос

Рогозин заявил, что космонавты РФ полетят на Луну после 2028 года

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что испытания сверхтяжёлой ракеты и высадка российских космонавтов на Луну произойдут после 2028 года.
News.ru вчера в 17:14
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Тело ребенка нашли в реке, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Псковской области. Эту девочку искали всем регионом.
Российская газета 08:32
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Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
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Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
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Армия и оружие

Подводную лодку «Князь Владимир» передали ВМФ РФ

ТАСС 10:23
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
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Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
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Футбол

Чемпионат Англии возобновится 17 июня

Чемпионат возобновится 17 июня двумя матчами 28-го тура Манчестер Сити Арсенал и Астон Вилла Шеффилд Юнайтед, которые не удалось провести в конце февраля.
Советский спорт 10:28
Здоровье

Врачи Тверской области получили в помощь 20 тысяч защитных средств

Шесть тысяч средств индивидуальной защиты получила городская больница №6. Тысячу передали тверской станции скорой медицинской помощи.
Московский Комсомолец 08:41
Общество

Собянин прокомментировал данные о смертности от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что столичные власти публикуют все данные о смертельных случаях среди пациентов с коронавирусом и ничего не собираются скрывать.
RT на русском 09:52
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Футбол

Анюков объявил о завершении карьеры

Защитник "Зенита" Александр Анюков, выступавший на правах аренды в "Крылья Советов", завершил игровую карьеру.
Piter.tv 06:03
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Экономика

Новый налоговый режим для самозанятых начнет действовать с 1 июля

О новом налоговом режиме на брифинге в правительстве Карелии рассказали и. о. заместителя министра финансов Светлана Третьякова и руководитель УФНС по Карелии Инна Кравченко, сообщает пресс-служба Минфина.
ИА Республика 03:24
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Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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Общество

Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса

Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
6,4K
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

РБК 04:19
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
1,7K
Общество

Власти Москвы сообщили о показателях смертности в мае

По данным депздрава, показатель смертности от коронавируса в апреле 2020 года зависит от методики подсчета.
Известия 08:10
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Авто

Представили устройство, способное превратить любое авто в электрокар

Для переоборудования нужна будет только новая система High Power Density, на которую будет распространяться многолетняя гарантия, и аккумуляторная батарея.
Car.ru 00:05
Авто

Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России

Ведомости 06:08
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Общество

Власти Москвы заявили о неготовности отменить пропуска

Ранее в четверг Немерюк сообщил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые возобновят работу в столице с 1 июня, гражданам будет необходим пропуск «по иным целям», выдающийся москвичам дважды в неделю.
Известия 10:53
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Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом 29 мая

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом в пятницу.
ТАСС 06:13
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Политика

МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР

Кулеба не стал пояснять, что в себя включает этот план.
Инфорос вчера в 16:28
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Общество

Польская компания обвинила главу Россельхознадзора в вымогательстве

Отмечается, что представитель польской компании обратился в одно из отделений полиции в Москве и сообщил, что у главы "Млековиты" вымогают $500 тыс. При этом, сообщил он, требования якобы исходят от главы Россельхознадзора и его заместителя.
REGNUM 06:59
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Происшествия

В Ростове-на-Дону на карантин закрыли три отделения БСМП

Пациенты тестируются на ковид при поступлении в больницу.
REGNUM 08:41
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Наука

В Дании из стволовых клеток вырастили мозг человеческого эмбриона

VistaNews вчера в 08:14
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Наука

В Мексике нашли останки 60 мамонтов

Археологи установили размеры останков древнего животного: в высоту мамонты составляли более 4,5 метров, как и размер их бивней, а вес самого животного мог достигать около 22 тысяч футов.
SM News 07:45
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Американский многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development. Предназначен для доставки экипажа до 4 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
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