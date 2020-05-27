Космос

ВедомостиВедомостиЗапуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. «Отменяем запуск сегодня из-за неблагоприятных погодных условий по траектории полета», – сообщил руководитель полета.
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SpaceX «сильно ударит» по «Роскосмосу»

Lenta.ru06:37

В Госдуме назвали пиаром пуск США ракеты Маска

Говорит Москва04:00

Главные новости к утру 28 мая

Коммерсантъ00:00

Конструктор скафандров раскритиковал костюмы Илона Маска

Naked Science02:00

После отмены старта космического корабля Crew Dragon его экипаж возвращается на карантин

ТАСС07:20

В Госдуме оценили перенос запуска пилотируемого корабля Маска

РИА Новости04:30

Исторический запуск астронавтов к МКС на возвращаемой ракете отменили из-за погоды

Трудвчера в 17:15
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Футбол

Анюков объявил о завершении карьеры

Защитник "Зенита" Александр Анюков, выступавший на правах аренды в "Крылья Советов", завершил игровую карьеру.
Piter.tv 06:03
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Общество

Жителям Москвы разрешили выходить на прогулки в парки

С 1 июня москвичи смогут посещать все парки и зеленые зоны, кроме парка «Зарядье». Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
РБК вчера в 13:12
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Транспорт

РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции

РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
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Политика

Совет Европы изучит обновленную Конституцию России

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
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Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
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Космос

Пензенские уфологи зарегистрировали отлет космических «пришельцев»

Еще одной характерной особенностью в конце апреля было то, что масса таких объектов, достигнув космических высот словно взрывалась.
Пенза-взгляд вчера в 08:24
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Общество

Названы условия открытия парикмахерских в Москве

При отсутствии роста динамики числа заболевших в столице могут открыть салоны красоты, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг, сообщил в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИАМО 08:57
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Происшествия

Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве

Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Интерфакс 06:06
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
Российская газета 08:32
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Технологии

Microsoft выпустила масштабное обновление Windows

В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.
Lenta.ru 05:48
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Игры

Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads

Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
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Шоу-бизнес

«Крутая Лиза»: Галкин показал «полет» дочери на гироскутере

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором его дочка Лиза катается во дворе дома на гироскутере.
ТВ Центр 04:35
Футбол

Зрителей пустят на матчи Российской премьер-лиги

Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 09:00
Общество

Компания Boeing возобновила производство самолетов 737 MAX

Snob.ru 03:56
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Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
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Политика

Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела о хакерской атаке

МИД Германии пригласил посла России Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
RT на русском 09:12
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
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Политика

Песков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора.
Газета.Ru 07:07
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Здоровье

Минздрав назвал условие для тестирования новорожденных на коронавирус

В методических рекомендациях (*.pdf), опубликованных ранее ведомством, говорилось: «У всех новорожденных необходимо проведение тестирования на SARS-CoV-2 при рождении».
РБК 09:19
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Общество

С 15 июня в Севастополе разрешат бронирование гостиниц

В город можно будет беспрепятственно въехать, если есть справка о проведённом тестировании с отрицательным результатом не более 5 дней назад, в том числе, если это сделано при въезде в Крым.
Вести.Севастополь 04:45
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Здоровье

Московские врачи впервые опубликовали атлас изменений органов умерших c коронавирусом

Московские специалисты первыми в мире составили и опубликовали атлас тяжелейших, а зачастую необратимых патологических изменений органов у умерших с диагностированным коронавирусом, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения столицы.
РИАМО 09:15
Армия и оружие

Швыткин: ни о какой переброске МиГ-29 Россией в Ливию речи не идет

NewInform 07:45
2
Общество

Власти Москвы рассказали об организации прогулок с 1 июня

Прогулки москвичей с 1 июня будут организованы по месту их регистрации и проживания по шести группам, распорядок прогулок по времени и дням недели будет опубликован на портале мэра и правительства Москвы 29 мая.
Известия 09:10
Политика

Премьер Госсовета КНР заявил о новых вызовах в отношениях с США

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что отношения Китая и США в последнее время сталкиваются с новыми проблемами и вызовами.
Газета.Ru 08:47
1
Общество

Летняя оздоровительная кампания в Петербурге может начаться 1 июля

В случае благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки летняя оздоровительная кампания в Петербурге может начаться 1 июля.
Телеканал Санкт-Петербург 08:32
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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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Происшествия

Пятеро полицейских из УЭБ арестованы в Твери

Уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбуждено в отношении четырех сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области и одного сотрудника УЭБ и ПК УМВД России по г. Твери.
Афанасий-бизнес 08:00
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Космический аппарат
Американский многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development. Предназначен для доставки экипажа до 4 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
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