Общество

ПРАЙМПРАЙМЗапуск музыкального сервиса Spotify в России состоится 15 июля

Запуск музыкального стримингового сервиса Spotify в России состоится 15 июля, сообщает американское издание Variety со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

СМИ назвали дату запуска музыкального сервиса Spotify в России

РБКвчера в 17:16

СМИ: Spotify запустится в России 15 июля

Коммерсантъвчера в 16:35

СМИ: Spotify планирует стартовать в России 15 июля

ТАССвчера в 15:16

СМИ: Spotify запустится в России 15 июля

Вести.Ruвчера в 15:34

Variety узнал о запуске Spotify в России с 15 июля

Forbesвчера в 15:28

СМИ сообщили дату запуска Spotify в России

Дождьвчера в 16:18

Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России

Газета.Ruвчера в 15:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 02:57, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

РИА Новости 00:39
301
Происшествия

Задержанного главу Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву

Против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбудили уголовное дело, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 02:54
551
Здоровье

В ГД призвали не экспериментировать с рецептами приготовления грибов

Грибникам следует быть внимательными и не пренебрегать мерами безопасности: выбирать экологически безопасные районы для сбора грибов, не брать незнакомые и не экспериментировать с рецептами, а при первых же подозрительных симптомах обращаться к врачу, напомнил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
РИА Новости вчера в 22:21
4
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
2,9K
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
403
Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
88
Общество

Ограничение продажи алкоголя снимут в Красноярском крае

В Красноярском крае планируют снять ограничение продажи алкоголя. Оно действовало с начала апреля.
Известия вчера в 10:48
40
Политика

Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченца в Австрии

ТАСС вчера в 21:16
187
Политика

Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:47
3,8K
Футбол

Джикия: футболистов «Спартака» не устроила ничья с «Локомотивом»

Ничейный результат в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Локомотивом" не устроил футболистов "Спартака".
ТАСС Спорт вчера в 16:59
Общество

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
36
Общество

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 07 июля в 15:21
2,5K
Общество

У юриста «Правозащиты Открытки» Прянишникова начался обыск

У юриста "Правозащиты Открытки" Прянишникова начался обыск Силовики пришли с обыском к юристу "Правозащиты Открытки" Алексею Прянишникову, сообщила координатор организации Валя Дехтяренко со ссылкой на его жену Надежду.
Медиазона 01:42
Космос

Серебристые облака насторожили ученых

Серебристые облака формируются в мезосфере — разреженной верхней атмосфере с небольшим количеством влаги и низкими температурами на средней высоте 82 километра.
Популярная механика 07 июля в 04:23
1
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 12 млн

Вашингтон, 9 июля 2020, 04:24 — REGNUM Всего в мире по данным на утро 9 июля новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 заразились более 12 млн человек.
REGNUM вчера в 21:24
7
Здоровье

В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России

Россияне могут избежать второй волны коронавируса.
Lenta.ru 01:56
7
Политика

Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
69
Кино

Опубликован первый тизер-трейлер нового фильма Серебренникова

Первый тизер-трейлер нового фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» был опубликован на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures Россия.
Rambler News Service вчера в 06:39
21
Армия и оружие

Турция испытала С-400 против самолётов F-16

ToDay News Ufa вчера в 23:49
703
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
Известия вчера в 20:40
227
Наука

Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»

«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com вчера в 01:21
16
Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации», — говорится в Twitter командования.
RT на русском вчера в 15:49
148
Общество

В результате протестов в Белграде пострадали 10 полицейских

ТАСС вчера в 18:18
811
Происшествия

СК назвал задержание Фургала работой по декриминализации Дальнего Востока

Губернатора Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств, проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области, говорится в сообщении Следственного комитета.
РБК 02:28
Происшествия

Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

Коммерсантъ 00:58
79
Общество

В Кузбассе носители коронавируса выявлены в 16 населённых пунктах

Кемерово, 8 июля 2020, 07:53 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 16 населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:53
8
Политика

Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете

Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза 02:39
4
Общество

В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
63
Происшествия

Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва

РБК вчера в 19:28
14
Общество

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
1,5K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Spotify
Интернет-сервис потокового аудио, позволяющий легально и бесплатно прослушивать более 50 миллионов музыкальных композиций, аудиокниг и подкастов, не скачивая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей. На сервис приходится более 36% мирового аудиостриминга, он доступен в Америке, в большинстве стран Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Новой Зеландии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное