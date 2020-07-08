Запуск музыкального стримингового сервиса Spotify в России состоится 15 июля, сообщает американское издание Variety со ссылкой на источники.

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Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 403

Экономика На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа. 88

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Общество Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 12 млн Вашингтон, 9 июля 2020, 04:24 — REGNUM Всего в мире по данным на утро 9 июля новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 заразились более 12 млн человек. 7

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