Общество
ПРАЙМЗапуск музыкального сервиса Spotify в России состоится 15 июля
Запуск музыкального стримингового сервиса Spotify в России состоится 15 июля, сообщает американское издание Variety со ссылкой на источники.
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Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
РИА Новости 00:39
Происшествия
Задержанного главу Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву
Против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбудили уголовное дело, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 02:54
Здоровье
В ГД призвали не экспериментировать с рецептами приготовления грибов
Грибникам следует быть внимательными и не пренебрегать мерами безопасности: выбирать экологически безопасные районы для сбора грибов, не брать незнакомые и не экспериментировать с рецептами, а при первых же подозрительных симптомах обращаться к врачу, напомнил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
РИА Новости вчера в 22:21
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Общество
Ограничение продажи алкоголя снимут в Красноярском крае
В Красноярском крае планируют снять ограничение продажи алкоголя. Оно действовало с начала апреля.
Известия вчера в 10:48
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:47
Футбол
Джикия: футболистов «Спартака» не устроила ничья с «Локомотивом»
Ничейный результат в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Локомотивом" не устроил футболистов "Спартака".
ТАСС Спорт вчера в 16:59
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Общество
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 07 июля в 15:21
Общество
У юриста «Правозащиты Открытки» Прянишникова начался обыск
У юриста "Правозащиты Открытки" Прянишникова начался обыск Силовики пришли с обыском к юристу "Правозащиты Открытки" Алексею Прянишникову, сообщила координатор организации Валя Дехтяренко со ссылкой на его жену Надежду.
Медиазона 01:42
Космос
Серебристые облака насторожили ученых
Серебристые облака формируются в мезосфере — разреженной верхней атмосфере с небольшим количеством влаги и низкими температурами на средней высоте 82 километра.
Популярная механика 07 июля в 04:23
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 12 млн
Вашингтон, 9 июля 2020, 04:24 — REGNUM Всего в мире по данным на утро 9 июля новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 заразились более 12 млн человек.
REGNUM вчера в 21:24
Здоровье
В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России
Россияне могут избежать второй волны коронавируса.
Lenta.ru 01:56
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
Кино
Опубликован первый тизер-трейлер нового фильма Серебренникова
Первый тизер-трейлер нового фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» был опубликован на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures Россия.
Rambler News Service вчера в 06:39
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против самолётов F-16
ToDay News Ufa вчера в 23:49
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
Известия вчера в 20:40
Наука
Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»
«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com вчера в 01:21
Армия и оружие
ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации», — говорится в Twitter командования.
RT на русском вчера в 15:49
Общество
В результате протестов в Белграде пострадали 10 полицейских
ТАСС вчера в 18:18
Происшествия
СК назвал задержание Фургала работой по декриминализации Дальнего Востока
Губернатора Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств, проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области, говорится в сообщении Следственного комитета.
РБК 02:28
Общество
В Кузбассе носители коронавируса выявлены в 16 населённых пунктах
Кемерово, 8 июля 2020, 07:53 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 16 населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:53
Политика
Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете
Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза 02:39
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
Происшествия
Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва
РБК вчера в 19:28
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21