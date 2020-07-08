Общество
Афиша DailyVariety: Spotify запустится в России 15 июля
Spotify все-таки появится в России, пишет Variety. По информации издания, музыкальный сервис запустится 15 июля. Его партнером предположительно станет МТС.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 01:24, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Газета.Ru вчера в 20:31
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ вчера в 18:15
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Газета.Ru вчера в 08:34
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
Заместитель главы совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов написал письмо председателю комитета по этике РФС Семёну Андрееву.
Евро-футбол.ру вчера в 07:13
Происшествия
Группа сахалинцев крала газолин с нефтепровода и продавала заправкам
Работники предприятия узнавали дату и время, когда можно незаметно проехать к узлу комплексной установки нефтепровода.
АСТВ вчера в 23:38
Политика
Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю
Подразделения Министерства обороны построят временный трубопровод для переброски 60 тысяч кубометров воды в сутки из Белогорского района к Симферополю, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости вчера в 08:06
Общество
Джоан Роулинг подписала письмо о засилье толерантности на Западе
РЕН ТВ вчера в 18:41
Происшествия
Экс-замминистра здравоохранения Алтая ждет суд за взятку
«По версии следствия, Кравец в 2016-2019 годах незаконно получила в качестве взятки свыше 2,2 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя юридического лица за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур», – отмечают в ведомстве.
Аргументы и Факты - Алтай 01:19
Политика
Киев и республики Донбасса впервые достигли прямой договоренности
«Похоже, что Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин.
Взгляд.ру вчера в 14:40
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Общество
В Туле около 13 тысяч жителей остались без света из-за непогоды
«В зону отключения электроэнергии попали 78 населённых пунктов Большой Тулы, около 13 тыс. человек, а также есть порывы линий в Щекинском, Ясногорском и Заокском районах», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 15:58
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Медали за любовь и верность вручили супружеским парам в Ленобласти
В Ленобласти поздравили супружеские пары, прожившие вместе более 25 лет. Им вручили медали в День семьи, любви и верности.
Общая газета Ленинградской области вчера в 10:02
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг смартфонов
Рейтинг Роскачества включает информацию о 182 моделях смартфонов.
ТАСС 01:06
Происшествия
В результате протестов в Белграде пострадали 10 полицейских
По меньшей мере 10 полицейских пострадали в результате ночных беспорядков, начавшихся в Белграде в ходе акции протеста против ужесточения санитарных мер в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом.
ТАСС вчера в 18:18
Политика
В Вашингтоне примут новые меры против Китая из-за «аннексии» Гонконга
США в ближайшее время планируют принять новый пакет мер против Китая из-за «аннексии» Гонконга, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен 8 июля во время пресс-подхода.
ИА Красная Весна вчера в 15:00
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02
Гаджеты
Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE
Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
Live24 06 июля в 04:04
Футбол
Гол Суареса принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в Примере
РИА Новости вчера в 18:07
Экономика
«Яндекс.Лавка» отправляется на полки
Сеть начнет доставлять продукты под своим брендом Развивающая сеть дарк-сторов "Яндекс.Лавка" апробирует в Москве продажу куриных яиц, бутилированной воды и молочных продуктов под собственной маркой "Из лавки".
Коммерсантъ вчера в 18:18
Кино
Пользователей интернета пригласили поучаствовать в создании фильма
К участию в создании нового документального фильма «Жизнь за один день 2020» пригласили интернет-пользователей со всего мира продюсер Ридли Скотт и режиссер Кевин Макдональд, 8 июля сообщается в официальном блоге Google.
ИА Красная Весна вчера в 11:39
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Компания "АвтоВАЗ" готовит сервисную кампанию, в ходе которой будет устранена давно известная неисправность 16-клапанных двигателей.
Новые автомобили 00:53
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
Общество
В ОП предложили запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах
Член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкогольных напитков на железнодорожном транспорте.
Газета.Ru 01:12
Общество
Число случаев коронавируса в мире превысило 12 млн
Общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 12 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Rambler News Service 00:59
Общество
Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным
Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета.
RT на русском 07 июля в 07:10
Футбол
Овьедо - Лас-Пальмас: прогноз ГоЛовА ЗАБолотнОГА 8 июля 2020
Победив в сегодняшней встрече хозяева поля обойдут в турнирной таблице сразу три команды, поэтому Овьедо будет мотивирован, но и гости в случае успеха приблизятся к зоне плей-офф на расстояние одного очка.
Ставка TV вчера в 07:38
Футбол
«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу
Алекс Сандро в спокойной ситуации отдал пас в собственную штрафную на Джакомо Бонавентуру, который прострелил на Ребича, и тот в касание установил окончательный счет встречи - 4:2. Никто из защитников "бьянконери" даже не находился рядом с хорватским нападающим, караулившим в центре штрафной, - все, что нужно знать об игре "Ювентуса" в последние 30 минут матча.
Газета.Ru вчера в 04:08