Космос
Комсомольская правдаЗапуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила компания United Launch Alliance, обеспечивающая вывод беспилотника на орбиту с помощью ракеты-носителя Atlas V.
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Украина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору
Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко посчитал бессмысленным вариант премьера России Дмитрия Медведева решить газовый спор между Москвой и Киевом «нулевым вариантом» — отказом от претензий и прекращением разбирательств.
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Порошенко рекомендовал Зеленскому не встречаться с Путиным тет-а-тет
В своем блоге на сайте "Украинской правды" экс-глава страны дал несколько советов действующему украинскому главе Владимиру Зеленскому, который должен встретиться в Париже с российским лидером Владимиром Путиным.
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В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме
Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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В Саудовской Аравии прошла церемония взвешивания перед боксерским вечером, в главном бою которого встретятся американец Энди Руис-младший и британский тяжеловес Энтони Джошуа.
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В этом году обладателем «Золотого мяча» в шестой раз стал капитан «Барселоны» Лионель Месси.
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Сборная России назвала состав биатлонистов на эстафету в Эстерсунде
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Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех
Число погибших в инциденте с автомобилем у МЦК "Окружная" в Москве увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
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У эксклюзивов Playstation 5 не будет версий для PS4 и PS4 Pro. Microsoft поступит с Xbox иначе (Шрайер)
В подкасте Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что эксклюзивы PlayStation 5 нельзя будет запустить на консолях прошлого поколения.
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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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СМИ узнали о санкциях сенаторов против «Северного потока – 2»
Санкции в отношении участвующих в реализации энергетического проекта «Северный поток – 2» компаний включены американскими сенаторами в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год.
Общество
Малышева рассказала о популярных мифах о МРТ
Телеведущая и врач Елена Малышева выпустила видеозапись о пяти популярных мифах по поводу магнитно-резонансной томографии (МРТ).
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Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого ранее назвал педофилом
Предприниматель оскорбил дайвера после того, как тот раскритиковал предложение Маска использовать для спасательной операции мини-субмарину, разработанную его компанией.
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СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
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«Неизвестный ослепляющий лазер»: Минобороны Украины обвинило ополченцев в ранении двух боевиков
Накануне, 6 декабря украинский боевик получил макулярный ожог сетчатки глаза якобы из-за применения защитниками Донбасса лазерного оружия неопределенного типа.
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Федотов оставил пост главного тренера «Оренбурга»
Сразу после матча, который состоялся в Саранске, стало известно, что уже бывший наставник "Оренбурга" Владимир Федотов оставил тренерское кресло клуба.
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Volkswagen привезет в Россию три новинки в 2020 году
В следующем квартале компания организует продажи новой генерации седана Jetta, а уже в конце лета или в начале осени до российского рынка доберется Arteon.