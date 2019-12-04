Космос

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЗапуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря

Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила компания United Launch Alliance, обеспечивающая вывод беспилотника на орбиту с помощью ракеты-носителя Atlas V.
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Первый пробный запуск американского корабля Starliner перенесли на 20 декабря

Коммерсантъ07:31

Запуск Starliner перенесли на 20 декабря

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Запуск космического корабля Starliner отложен на сутки из-за непогоды

Вести.Ruвчера в 21:40

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Российская газетавчера в 20:32

Робот «Федор» назвал американскую ракету страшной

Взгляд.ру07:08

Запуск беспилотного корабля Starliner к МКС снова отложен

Росбалт03 декабря в 16:40
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Источник: Роналду сожалеет о переходе в «Ювентус». Португалец уверен, что в «Реале» он смог бы выиграть «Золотой мяч»

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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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СМИ узнали о санкциях сенаторов против «Северного потока – 2»

Санкции в отношении участвующих в реализации энергетического проекта «Северный поток – 2» компаний включены американскими сенаторами в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год.
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Малышева рассказала о популярных мифах о МРТ

Телеведущая и врач Елена Малышева выпустила видеозапись о пяти популярных мифах по поводу магнитно-резонансной томографии (МРТ).
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"Технический результат изобретения заключатся в снижении массы двигательной установки летательного аппарата и более упрощенной ее конструкции по сравнению с другими типами комбинированных двигателей", - отмечается в сообщении.
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Сразу после матча, который состоялся в Саранске, стало известно, что уже бывший наставник "Оренбурга" Владимир Федотов оставил тренерское кресло клуба.
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