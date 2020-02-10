Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.

Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта

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