Космос

РИА НовостиРИА НовостиЗапуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта

Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
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"Мы прервали сегодняшний запуск из-за нештатных показаний наземного оборудования", - говорится в Twitter
 производящей Cygnus корпорации Northrop Grumman.
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