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Известия

Zetta отложила выпуск первого российского электромобиля

Запуск первого серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 года из-за того, что она не получила займа в размере 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите

Запуск серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 г. из-за того, что компания не получила заем в 99,9 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП), рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. В займе отказал экспертный совет фонда.
Ведомости17:35
Подробнее о событии
Российская газета

Электромобилю Zettа отказали в кредите. Производство снова переносится

Российская газета04:22
Lenta.ru

На создание первого серийного российского электромобиля не хватило денег

Lenta.ru02:34
Московский Комсомолец

Проекту первого российского электромобиля отказали в бюджетном кредите

Московский Комсомолец17:56
Телеканал 360°

СМИ: российскому электромобилю Zettа отказали в кредите на производство

Телеканал 360°01:23
ТАСС

Фонд развития промышленности отказал в кредите разработчикам электромобиля Zetta

ТАСС21:16
Коммерсантъ

Производство первого российского электромобиля отложили из-за нехватки средств

Коммерсантъ01:59
Ведомости

Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите

Ведомости17:35

В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей
REGNUM01:27
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Минск утвердил асимметричный список санкций в отношении стран Балтии

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск утвердил асимметричный список санкций против стран Балтии в качестве ответа на принятые ими ранее санкции в отношении республики.
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Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе

Стычки начались снова, несмотря на деэскалацию сторон Китай и Индия возобновили столкновения на границе Минобороны Индии заявило, что их войска предотвратили деятельность Народно-освободительной армии Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо.
ДВ-РОССвчера в 06:03
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Песков сообщил, что Путин не получал письмо по поводу фильма о Цое

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ФАН06:09

Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца

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РИА Новости05:03

Аксенов не исключил «фантастических» вариантов водоснабжения Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания в крымском правительстве поручил проработать все возможные варианты водоснабжения Симферополя и близлежащих районов, «вплоть до самых фантастических».
Известия07:10
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