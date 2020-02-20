Армия и оружие
Газета.RuЗапуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", выводившей на орбиту военный спутник связи "Меридиан-М", мог завершиться аварией из-за недолива топлива. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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