Общество
Газета.RuЗапуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", выводившей на орбиту военный спутник связи "Меридиан-М", мог завершиться аварией из-за недолива топлива. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
Общество
Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes
Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
Политика
Дания не согласна с предлагаемым бюджетом ЕС
Великобритания вышла из ЕС с 1 февраля 2020 года, однако Брюссель смог добиться от Лондона, что Великобритания продолжит платить взносы в бюджет сообщества до конца этого года, который также станет последним годом предыдущего семилетнего бюджетного цикла ЕС 2014-2020 годов.
Наука
В пещерном кладбище неандертальцев обнаружена новая «цветочная могила»
В известной пещере Шанидар, которая располагается на территории Ирака, ученые смогли найти новые останки неандертальца.
Общество
Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов
Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Происшествия
Экс-полицейский признал вину по делу журналиста Голунова
Адвокат рассказал RT, что Коновалов в ходе очной ставки признал вину, сказав, что лично подбросил наркотики Голунову по просьбе Ляховца.
Здоровье
Ситуация с ВИЧ это действительно эпидемия
Некоторые кричат о критической ситуации, другие пытаются их успокоить, указывая на официальные цифры и эффективность лечения.
Фигурное катание
Плющенко советует Медведевой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эксклюзивном интервью «СЭ» посоветовал Евгении Медведевой завершить спортивную карьеру.
Общество
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Происшествия
ЕС выразил соболезнования в связи со стрельбой в Германии
Глава Евросовета Шарль Мишель выразил соболезнования в связи со стрельбой в немецком городе Ханау.
Экономика
Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной
Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
Происшествия
Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17
Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность части попавших в сеть документов по расследованию дела MH17, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Наука
Искусственный интеллект открыл новые антибиотики
Кроме борьбы с Acinetobacter baumannii, найденные искусственным интеллектом антибиотики могут быть использованы для лечения туберкулеза и, например, для борьбы с Clostridium Difficile — бактерией, поражающей кишечник и вызывающей диарею.
Происшествия
Стали известны результаты анализа у сбежавшей в Петербурге пациентки
Ранее Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил исковое заявление главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара Боткинской инфекционной больницы Аллы Ильиной.
Политика
Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»
Президент России Владимир Путин в ходе интервью агентству ТАСС рассказал о правильном ударении в слове «украинцы».
Футбол
Владельцу «ПСЖ» предъявили обвинения по делу о правах на трансляцию ЧМ
Генеральный прокурор Швейцарии объявил, что владельцу «ПСЖ» и спортивных каналов BeIN Sports Нассеру Аль-Хелаифи предъявлено обвинение по делу по продаже прав на трансляцию чемпионата мира.
Политика
Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы
Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
Армия и оружие
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный напугал поклонников своим видом
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
Авто
Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач
Корейские автомобилестроительные компании Kia и Hyundai объявили о создании первой в мире предиктивной системы переключения передач, которая позволяет автомобилю перейти на оптимальную ступень в коробке передач на основе информации о дорожной обстановке.
Армия и оружие
Эксперт: Закрытие Турции на официальном уровне не обсуждается
Запрет на продажу турпакетов в Турцию не обсуждается в правительстве, а также в ведомствах, регулирующих туристическую отрасль.
Армия и оружие
ВВС США решили создать космическую ракету на ядерном топливе
Футбол
Сын Черчесова трудоустроился в «Олимпе»
Общество
Шнуров в стихах оценил реакцию на своё вступление в партию
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 22 летательных аппарата, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".