Общество

Газета.RuГазета.RuЗапуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", выводившей на орбиту военный спутник связи "Меридиан-М", мог завершиться аварией из-за недолива топлива. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Рогозин анимацией ответил на сообщения о недоливе топлива в «Союз»

РБК16:35

Источники опровергли угрозу аварии при выводе на орбиту «Меридиана-М»

Известия14:55

Источники: недолива топлива в ракету «Союз-2.1а» при выводе спутника «Меридиан-М» не было

ТАСС13:51

Источник рассказал об угрозе аварии при запуске «Союза-2»

РИА Новости12:49

Аппарат «Меридиан-М» внесен в каталог космических объектов

ТК Звезда10:35

Российский военный спутник «Меридиан-М» успешно вывели на орбиту

Интерфакс07:19

Пуск ракеты «Союз» с военным спутником — видео со стартовой площадки космодрома Плесецк

RT на русском09:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Общество

Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
REGNUM 05:34
Происшествия

Украинская полиция задержала 24 протестующих в Новых Санжарах

Общее число задержанных в результате протестов против приезда эвакуированных из Китая украинцев в поселке Новые Санжары составляет 24 человека.
РБК 18:49
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском 16:50
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Вечерняя Казань 02:08
Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

Подземные толчки магнитудой 6,1 по шкале Рихтера зафиксированы у восточного побережья Камчатки в пятницу утром по местному времени, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 18:27
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Политика

Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе

RT на русском 15:17
Армия и оружие

Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.
ТАСС 14:15
Общество

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 2144

Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй в центральной части Китая возросло до 2144 человек.
ТАСС 18:28
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

АТВмедиа 01:00
Биатлон

Слепцова ответила на высказывания Самуэльссона о её виновности

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала слова шведа Себастьяна Самуэльссона о её виновности в нарушении антидопинговых правил.
RT на русском 10:13
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ 10:45
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Общество

Госдума приняла закон о выплате маткапитала за первенца

Госдума приняла закон о расширении программы маткапитала. Теперь его будут выплачивать за первенца.
Коммерсантъ 06:08
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Армия и оружие

Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Avia.pro вчера в 10:56
Энергетика

Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».
BFM.ru 13:14
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Шоу-бизнес

Максим Галкин извинился перед Натальей Гулькиной за ошибку в выпуске «Сегодня вечером»

Наталья Гулькина, которая сегодня отмечает своего 56-летие, ранее обвинила Максима Галкина и Маргариту Суханкину в клевете.
Вокруг ТВ 12:59
Общество

Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:40
Шоу-бизнес

Назван возможный преемник Дмитрия Шепелева на Первом канале

RuNews24.ru вчера в 06:30
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Коммерсантъ вчера в 21:47
Хоккей

«Спартак» взял реванш у «Ак Барса» в чемпионате КХЛ

Вести.Ru 13:59
Здоровье

Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Ведомости вчера в 12:54
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости 01:39
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
РИА Новости 04:42
Общество

Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки

Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
РИА Новости 13:34
Общество

Евкуров письменно поручился за замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поручился за замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова, обвиняемого в мошенничестве, передает ТАСС.
Инфорос 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное