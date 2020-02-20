Общество
Газета.RuЗапуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", выводившей на орбиту военный спутник связи "Меридиан-М", мог завершиться аварией из-за недолива топлива. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Происшествия
Украинская полиция задержала 24 протестующих в Новых Санжарах
Общее число задержанных в результате протестов против приезда эвакуированных из Китая украинцев в поселке Новые Санжары составляет 24 человека.
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1
Подземные толчки магнитудой 6,1 по шкале Рихтера зафиксированы у восточного побережья Камчатки в пятницу утром по местному времени, передает РИА Новости.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Политика
Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе
Армия и оружие
Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 2144
Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй в центральной части Китая возросло до 2144 человек.
Биатлон
Слепцова ответила на высказывания Самуэльссона о её виновности
Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала слова шведа Себастьяна Самуэльссона о её виновности в нарушении антидопинговых правил.
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Общество
Госдума приняла закон о выплате маткапитала за первенца
Госдума приняла закон о расширении программы маткапитала. Теперь его будут выплачивать за первенца.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Армия и оружие
Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Энергетика
Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Шоу-бизнес
Максим Галкин извинился перед Натальей Гулькиной за ошибку в выпуске «Сегодня вечером»
Наталья Гулькина, которая сегодня отмечает своего 56-летие, ранее обвинила Максима Галкина и Маргариту Суханкину в клевете.
Общество
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Назван возможный преемник Дмитрия Шепелева на Первом канале
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
Здоровье
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
Общество
Евкуров письменно поручился за замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова
Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поручился за замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова, обвиняемого в мошенничестве, передает ТАСС.