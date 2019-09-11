Космос
RT на русскомЗапуск японского грузового корабля к МКС отложен из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля «Конотори-8» с помощью ракеты-носителя H-IIB к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, сообщает NASA.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 01:12, Вашингтон
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал юную и красивую жену
У Натальи есть дети от первого брака: сын Нико и дочь Эрика, а также дети от Урганта: дочери Нина и Валерия.
Комсомольская правда вчера в 17:30
Путешествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Газета.Ru вчера в 20:53
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru 09 сентября в 16:31
Общество
Названы самые популярные профессии у предпенсионеров
По словам Светланы Крайчинской, часть предпенсионеров приходят, чтобы повысить квалификацию, еще часть - получить новую профессию и начать карьеру "с нуля".
Российская газета вчера в 20:15
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия
Катер столкнулся с баржей на Енисее, один человек пропал
Столкновение катера с нефтеналивной баржей произошло в районе Осиновского порога на Енисее в Красноярском крае.
ТАСС вчера в 09:46
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика
Музеи Крыма предоставили суду новые доказательства по скифскому золоту
Музеи Крыма предоставили апелляционному суду в Амстердаме дополнительные доказательства принадлежности им коллекции скифского золота.
Известия вчера в 23:14
Политика
Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru вчера в 04:53
Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Гаджеты
Apple представила три новых iPhone
РБК вчера в 14:53
Политика
Сенаторы США пообещали направить помощь Украине вопреки решению Трампа
Американские сенаторы ожидают, что конгресс санкционирует выделение военной помощи Украине, даже если президент Дональд Трамп откажется ее разморозить, сообщает Reuters.
РБК вчера в 20:35
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости 09 сентября в 06:48
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Политика
Миллер доложил Путину о ситуации с газом на Украине
Украина стремится высокими темпами вести закачку газа, в частности на фоне того, что 31 декабря заканчивается договор с Россией на транзит через украинскую территорию, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Rambler News Service 09 сентября в 08:46
Хоккей
Мактавиш: «Важная победа для „Локомотива“, почувствовали облегчение»
Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш подвел итоги матча с ХК «Сочи» (2:1). Это первая его победа в КХЛ.
Sport24.ru вчера в 16:33
Гаджеты
Принтер Polaroid: фотографирует экран и печатает
Как пишет The Verge, этот гаджет позволяет печатать фотографии прямо со смартфона, на котором они сделаны.
TelecomDaily вчера в 17:33
Футбол
Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче
Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости вчера в 16:38
Происшествия
В башнях «Бутырки» пугачевских времен нашли заключенных
Члены ОНК направили руководству "Бутырки" письменное предложение закрыть для использования эти казематы, поскольку они не соответствуют никаким нормам и правилам.
РИА Новости 00:32
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Известия вчера в 21:25
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели вчера в 04:02
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru 09 сентября в 13:10
Авто
Byton показал электрокроссовер с экраном на 48 дюймов
В рамках автосалона во Франкфурте китайский стартап Byton презентовал свою первую серийную модель — электрокроссовер M-Byte.
Тарантас Ньюс вчера в 08:35
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к организаторам акции 27 июля
РБК вчера в 12:23
Финансы
Эксперт предсказал доллар по 30 рублей
Нулевой государственный долг России позволит стать стране островом стабильности, в то время как экономически развитые страны будут переживать кризис, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
Известия вчера в 05:35