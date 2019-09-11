Космос
RT на русскомЗапуск японского грузового корабля к МКС отложен из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля «Конотори-8» с помощью ракеты-носителя H-IIB к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, сообщает NASA.
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