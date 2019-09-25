Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп отреагировал на публикацию стенограммы разговора с Зеленским

«Президент [Зеленский] сам выступил с заявлением, в котором сказал, что давления абсолютно не было», — отметил он. Ранее 25 сентября Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля.
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