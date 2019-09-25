Политика
Lenta.ruТрамп отреагировал на публикацию стенограммы разговора с Зеленским
«Президент [Зеленский] сам выступил с заявлением, в котором сказал, что давления абсолютно не было», — отметил он. Ранее 25 сентября Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля.
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Политика
Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Наука
Грецкие орехи помогают бороться против возрастного набора веса
Американские специалисты изучили данные порядка 150 тысяч добровольцев и выяснили, сколько нужно употреблять грецких орехов, чтобы предотвратить набор веса.
Газета DAILY вчера в 15:18
Футбол
Алана Мамаева анонсировала интервью с мужем
Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети анонсировала выход интервью с супругом.
Чемпионат 23 сентября в 11:42
Футбол
«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
Российская газета 13:51
Политика
Захарова отреагировала на стенограмму разговора Зеленского и Трампа
Захарова рассказала, что ознакомилась со стенограммой разговора Трампа и Зеленского, ставшей поводом для обвинений в адрес президента США.
РБК 11:45
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Футбол
Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:10
Хоккей
Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»
Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК 01:30
Политика
Госдума одобрила законопроект о поиске пропавших с помощью геолокации
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об использовании данных геолокации для поиска пропавших.
RT на русском 12:33
Шоу-бизнес
Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru 06:52
Армия и оружие
СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Происшествия
В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей
Orenburg.media пишет, что настоятеля Саракташской обители в Оренбургской области, воспитывающего около 70 приемных детей, протоиерея Николая Стремского подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
РИА Новости 13:40
Единоборства
Боец MMA нокаутировал соперника за три секунды
Бой продлился всего три секунды. Уайатт среагировал на удар ногой соперника и в ответной атаке нокаутировал Мезеповса.
Lenta.ru вчера в 05:16
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют теплый октябрь
Предварительный прогноз, сделанный специалистами Гидрометцентра, свидетельствует о том, что в октябре погода в большинстве областей на севере страны может оказаться теплой.
Общественное телевидение России 08:39
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM вчера в 09:54
Политика
Джонсон прервал визит на Генассамблею ООН
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон срочно прервал свое участие в работе высокой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и вылетел в Лондон, сообщает Reuters.
Российская газета 05:04
Происшествия
В Москве мужчина распылил газовый баллончик в полицейских
В Москве мужчина при попытке задержания распылил в полицейских газовый баллончик, одному из сотрудников МВД потребовалась помощь медиков.
РБК 13:10
Общество
До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тыс. россиян
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 22:39
Футбол
Головин раскрыл значение победы над «Ниццей» для «Монако»
Российский футболист Александр Головин прокомментировал результат поединка с «Ниццей», объяснив важность этой победы для «Монако».
Экономика сегодня 00:26
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Общество
Приставам разрешат взламывать квартиры россиян
Судебным приставам могут разрешить взламывать двери в квартиры для проведения проверок.
Lenta.ru 06:33
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк написала завещание
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform 02:31
Экономика
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32