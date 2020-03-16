Коронавирус
ТАССZara может временно закрыть свои магазины в России
По информации издания, "Зара СНГ", подконтрольная компании Inditex (бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka и Pull&bear), не исключила временное закрытие магазинов. Более того, она попросила владельцев ТЦ не взимать за этот период арендную плату.
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с чего всё началось
Магазины одежды могут временно закрыться В России fashion-ритейлеры стали первыми жертвами коронавируса среди розничных компаний. Помимо недоставки новых коллекций из Китая, где фабрики закрыты из-за пандемии, заметно упала посещаемость торгцентров.Коммерсантъвчера в 18:15
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Политика
Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию
В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Общество
Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
Общество
В России из-за коронавируса вырос спрос на крупы и консервы
Торговые сети и службы доставки продуктов фиксируют рост спроса на макароны, крупы и консервы на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и ослаблении курса рубля.
Здоровье
В Коми подтвержден случай заражения коронавирусом
Фото БНК Информация о подтвержденном лабораторном случае заболевания коронавирусной инфекции опубликована на сайте Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба главы Коми.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Футбол
Зенит — Урал 7:1
В матче "Зенит" – "Урал" 14 марта Малком забил свой первый гол в ворота противника.
Общество
За сутки в России появилось 30 новых случаев заражения коронавирусом
Главам регионов страны, где был выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета.
Шоу-бизнес
Симоньян сообщила о новой беременности
"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Общество
Рязанских школьников могут перевести на дистанционное обучение
Министерство просвещения порекомендовал о всем школам страны перейти на дистанционное обучение.
Финансы
Курс рубля продолжил падение к евро на открытии торгов
С открытием Московской биржи курс евро вырос на 2,14% и достиг 82,46 рубля. Доллар подорожал почти на 2% и стал стоить 74 рубля.
Происшествия
В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом
Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Общество
Мишустин рассказал о поддержке экономики в борьбе с коронавирусом
Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин предложил меры по поддержке экономики в условиях борьбы с распространением в стране коронавируса COVID-19.
Экономика
Мишустин поручил Белоусову проверить работу институтов развития
Глава правительства России Михаил Мишустин дал своему первому заместителю Андрею Белоусову поручение проанализировать результаты работы институтов развития за 2019 год.
Кино
Близкие Магомаева раскритиковали сериал о нем
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
По ожиданиям обновленный Largus будет официально показан на Московском автосалоне MMAC-2020 в конце августа 2020 года.
Здоровье
В Калуге ограничат посещение родственниками пациентов больниц
В Калужской области ограничивают посещения родственниками пациентов больных, лечащихся в стационарах.
Хоккей
Крикунов пошутил, что надо выгнать «Барыс» и «Йокерит» из КХЛ
Общество
25-е место по уровню безработицы в России заняла Нижегородская область
Нижегородская область заняла 25-е место среди российских регионов по уровню безработицы.
Общество
В России запустят сайт с оперативной информацией о коронавирусе
Правительство запустит сайт, на котором будут публиковаться оперативные данные о ситуации с коронавирусом в России.
Общество
Московские вузы из-за коронавируса перешли на дистанционное обучение
Одним из первых на дистанционное обучение перешел МГУ имени Ломоносова. Напомним, ранее вуз отправил на каникулы всех студентов из Китая.
Общество
Законопроект о досрочном выходе на пенсию внесен в Госдуму
Если закон будет принят, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, в случае невозможности трудоустройства в течение 12 месяцев с даты признания безработным или по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет могут выйти на пенсию досрочно.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции
Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
Футбол
Президент Ла Лиги: всё идёт к тому, что мы не будем доигрывать сезон
Мадрид, 16 марта 2020, 11:03 — REGNUM Президент испанской футбольной Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что сезон в чемпионате Испании может быть завершён досрочно.
Экономика
Bloomberg: Доллар может подорожать на 30% до 97 рублей
Доллар может укрепиться еще на 30% по отношению к российскому рублю, пишет Bloomberg. Агентство ссылается на расчеты собственных аналитиков.
Авто
Малыша Suzuki Jimny превратили в грузовик
Новозеландский дилер марки Suzuki начал продажи доселе невиданной модификации бюджетного внедорожника Jimny.
Общество
В Армении ввели режим чрезвычайного положения
Правительство Армении в понедельник в ходе экстренного заседания приняло решение с 16 марта по 14 апреля ввести в стране чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.