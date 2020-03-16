Коронавирус

ТАССТАССZara может временно закрыть свои магазины в России

По информации издания, "Зара СНГ", подконтрольная компании Inditex (бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka и Pull&bear), не исключила временное закрытие магазинов. Более того, она попросила владельцев ТЦ не взимать за этот период арендную плату.
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с чего всё началось

Покупателям не до моды

Магазины одежды могут временно закрыться В России fashion-ритейлеры стали первыми жертвами коронавируса среди розничных компаний. Помимо недоставки новых коллекций из Китая, где фабрики закрыты из-за пандемии, заметно упала посещаемость торгцентров.
Коммерсантъвчера в 18:15

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Магазины Zara могут временно закрыться из-за коронавируса

Известия07:52

Zara может временно закрыть свои магазины в России

ТАСС07:25

Покупателям не до моды

Коммерсантъвчера в 18:15

Скидка на коронавирус. Продавцы одежды просят льгот у арендодателей и обещают закрыться

Фонтанка.Ру05:38

Магазины Zara и Bershka могут временно закрыть в России

Газета.Ru04:49

Владелец бренда Zara не исключил временного закрытия магазинов в России

РБК03:51

В Zara задумались о закрытии магазинов в России из-за коронавируса

Lenta.ru05:47
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Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

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Власти Франции оштрафовали американскую корпорацию Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства.
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Компания "TUI Россия" продолжает работу в штатном режиме, сообщили в руководстве оператора.
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Стриминговый музыкальный сервис Huawei Music выходит на европейский рынок

Запуск собственного музыкального сервиса в европейском регионе делает Huawei ещё более независимой от сторонних разработчиков.
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Индекс РТС упал на 6%, индекс Московской биржи снизился на 4,3%

Индекс РТС упал на 6,4%, до 928,8 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи на 14:35 мск.
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