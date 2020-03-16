Коронавирус
ТАССZara может временно закрыть свои магазины в России
По информации издания, "Зара СНГ", подконтрольная компании Inditex (бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka и Pull&bear), не исключила временное закрытие магазинов. Более того, она попросила владельцев ТЦ не взимать за этот период арендную плату.
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с чего всё началось
Магазины одежды могут временно закрыться В России fashion-ритейлеры стали первыми жертвами коронавируса среди розничных компаний. Помимо недоставки новых коллекций из Китая, где фабрики закрыты из-за пандемии, заметно упала посещаемость торгцентров.Коммерсантъвчера в 18:15
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Политика
Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
Политика
В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Общество
Петербургских школьников официально перевели на дистанционное обучение
С 17 марта петербургских школьников официально переводят на дистанционное обучение, сообщает издание «Фонтанка».
Экономика
«Траст» требует банкротства бывшей компании Гордеева «Эквилибриум»
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка "Траст" о банкротстве компании "Эквилибриум" (прежнее название – "Хорус финанс"), принадлежавшей владельцу крупнейшего российского девелопера жилья ПИК Сергею Гордееву, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Кино
Режиссер «Стражей Галактики» предложил 10 фильмов на карантин
Накануне Джеймс Ганн поделился в своем Twitter списком картин, которые, по его мнению, стоит посмотреть дома во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Кино
Йоханссон рассказала, какой должна была быть сцена гибели Черной Вдовы
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что изначально сцена гибели шпионки Наташи Романофф в фильме «Мстители: Финал» должна была выглядеть иначе.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заболела новым коронавирусом
По словам актрисы, врачи диагностировали у нее новый коронавирус, в связи с чем она была помещена в изоляцию в собственном доме.
Общество
Российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса
Правительство России в качестве одной из мер против распространения коронавируса рассматривает возможность продлить весенние каникулы в школах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на перечень мер по итогам совещания кабмина.
Футбол
«Ливерпуль» имеет самый ценный состав в топ-5 лиг Европы
Центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал анализ стоимости составов клубов топ-5 европейских чемпионатов.
Единоборства
Нурмагомедов предложил закрыть его на арене с Фергюсоном
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможный перенос его поединка с американцем Тони Фергюсоном, который запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.
Общество
В Москве расширили меры по самоизоляции из-за коронавируса
Новая ограничительная мера введена на территории Москвы с целью остановить распространение коронавирусной инфекции.
Общество
«Аэрофлот» предложил сотрудникам отгулять неиспользованные отпуска
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила сотрудникам, у которых есть неиспользованные отпуска, воспользоваться ими, многие откликнулись на это предложение, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
Политика
Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Футбол
Петербургский «Зенит» не оставил шансов «Уралу» в матче 22-го тура РПЛ
Авторами забитых мячей стали Дзюба, Малком и дважды Азмун. После перерыва иранский форвард «Зенита» оформил хет-трик.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Экономика
Мишустин поручил Белоусову проверить работу институтов развития
Глава правительства России Михаил Мишустин дал своему первому заместителю Андрею Белоусову поручение проанализировать результаты работы институтов развития за 2019 год.
Общество
Дагестан вновь вошел в число самых «безработных» регионов России
Дагестан оказался на третьем месте по уровню безработицы в России – 13,5%. Такой же показатель у Чеченской Республики, чуть выше – у Северной Осетии – Алании (13,6%).
Музыка
В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»
У российской поп-панк-рейв группы Littlle Big есть все шансы победить на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.
Здоровье
Роспотребнадзор перечислил отличия коронавируса от гриппа
Представители Роспотребнадзора рассказали, в чем отличие нового коронавируса COVID-19 от гриппа.
Общество
Apple во Франции оштрафовали на 1,1 млрд евро
Власти Франции оштрафовали американскую корпорацию Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства.
Общество
В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады
С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Общество
«TUI Россия» продолжила работу после приостановки продаж TUI Group
Компания "TUI Россия" продолжает работу в штатном режиме, сообщили в руководстве оператора.
Гаджеты
Стриминговый музыкальный сервис Huawei Music выходит на европейский рынок
Запуск собственного музыкального сервиса в европейском регионе делает Huawei ещё более независимой от сторонних разработчиков.
Финансы
Индекс РТС упал на 6%, индекс Московской биржи снизился на 4,3%
Индекс РТС упал на 6,4%, до 928,8 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи на 14:35 мск.