Магазины одежды могут временно закрыться В России fashion-ритейлеры стали первыми жертвами коронавируса среди розничных компаний. Помимо недоставки новых коллекций из Китая, где фабрики закрыты из-за пандемии, заметно упала посещаемость торгцентров.

с чего всё началось

По информации издания, "Зара СНГ", подконтрольная компании Inditex (бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka и Pull&bear), не исключила временное закрытие магазинов. Более того, она попросила владельцев ТЦ не взимать за этот период арендную плату.

Zara может временно закрыть свои магазины в России

Политика Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.

Политика В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика «Траст» требует банкротства бывшей компании Гордеева «Эквилибриум» Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка "Траст" о банкротстве компании "Эквилибриум" (прежнее название – "Хорус финанс"), принадлежавшей владельцу крупнейшего российского девелопера жилья ПИК Сергею Гордееву, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Шоу-бизнес Актриса Ольга Куриленко заболела новым коронавирусом По словам актрисы, врачи диагностировали у нее новый коронавирус, в связи с чем она была помещена в изоляцию в собственном доме.

Общество Российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса Правительство России в качестве одной из мер против распространения коронавируса рассматривает возможность продлить весенние каникулы в школах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на перечень мер по итогам совещания кабмина.

Единоборства Нурмагомедов предложил закрыть его на арене с Фергюсоном Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможный перенос его поединка с американцем Тони Фергюсоном, который запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.

Общество «Аэрофлот» предложил сотрудникам отгулять неиспользованные отпуска Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила сотрудникам, у которых есть неиспользованные отпуска, воспользоваться ими, многие откликнулись на это предложение, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

Армия и оружие Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.

Экономика Мишустин поручил Белоусову проверить работу институтов развития Глава правительства России Михаил Мишустин дал своему первому заместителю Андрею Белоусову поручение проанализировать результаты работы институтов развития за 2019 год.